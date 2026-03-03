Xedré revindica el papel femenino en la transmisión de la tradición coincidiendo con el 8M: “No quedamos sin pasado gracias a las mujeres”
El acto contará con una ponencia a cargo de la estudiosa del folclore Isabel López Parrondo y una actuación reivindicativa de “Lo Nueso” y “Pandeiros de Xedré”
Xedré celebra el Día Internacional de las Mujeres, el domingo 8 de marzo, con un acto en el que busca reivindicar la importancia del papel femenino en la transmisión de la cultura tradicional en los pueblos.
Para ello contarán con la presencia de la canguesa Isabel López Parrondo, estudiosa del folclore y pionera en la recuperación y recopilación del patrimonio musical del Suroccidente, que será la encargada de dar la conferencia “Mucheres cumo memoria ya voz de la tradición”, a las 12.00 horas.
López Parrondo asegura que el objetivo de su ponencia es ensalzar el rol de las mujeres “como creadoras, luego guardianas y más tarde transmisoras” de romances, cantares, leyendas que hablan de la cultura y las tradiciones rurales. Asegura que el 90 por ciento de las personas de las que recogieron testimonios fueron mujeres. “También había hombres que narraban romances, leyendas y buenos bailadores, pero aseguraban haberlo aprendido de su madre o de su abuela”, destaca la investigadora, que considera que “no quedamos sin pasado gracias a las mujeres”.
La ponencia finalizará con la actuación “Cantamos por la igualdad”, de los grupos “Lo Nueso” y “Pandeiros de Xedré”, que interpretarán una canción compuesta por el grupo “Lo Nueso” con una letra reivindicativa sobre el papel de la mujer en la sociedad.
El acto se cerrará con un pincheo solidario en el que la música estará muy presente, recordando la celebración de los filandones de antaño.
En definitiva, la organización destaca que se trata de “un día para compartir cultura, comunidad y reivindicación. Porque sin memoria no hay futuro, y sin las mujeres tampoco”.
