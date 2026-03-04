El bolo vaqueiro renueva su esperanza de contar con una bolera cubierta en Cangas del Narcea

La Asociación de Bolo Vaqueiro está a punto de iniciar una nueva temporada y lo hace con renovadas esperanzas de conseguir llevar a cabo un proyecto que llevan reivindicando desde su fundación en el año 2000: la construcción de una bolera municipal cubierta en Cangas del Narcea.

El presidente del colectivo, Rafael Collar Fernández, avanzó en la asamblea general celebrada recientemente que el proyecto se ha vuelto a retomar con acuerdo entre las tres partes implicadas para que se lleve a cabo: la propia asociación, el instituto (donde se ubicará) y el Ayuntamiento. Por primera vez, este año se celebró una reunión conjunta en la que se aclaró que el instituto no tiene impedimentos para que se ceda la cancha, donde ya hay instalada una bolera, para que se lleve a cabo su adecuación y se cubra.

"El proyecto se llevó al Consejo Escolar y se aprobó por unanimidad, pero creemos que ha habido algún malentendido en las comunicaciones con la Consejería de Educación que ha retrasado el proceso de cesión, y que ahora parece que se va a solventar", explica el presidente del colectivo, que añade que por parte del Ayuntamiento están "de acuerdo en hacer la inversión, pero no pueden hacerla hasta que el espacio esté cedido".

Este punto de acuerdo y el reinicio de los trámites hacen que la asociación hable de "avances" para lograr su objetivo de contar con una bolera municipal cubierta que aseguran que permitirá preservar este antiguo deporte autóctono "permitiendo su práctica durante todo el año".

Primera piedra

Los anuncios de construcción de la bolera se han ido sucediendo a lo largo de los años, sin conseguir que el proyecto se materializara. Incluso en 2019 se llegó a simbolizar la colocación de la primera piedra en la cancha del instituto coincidiendo con la celebración del Congreso internacional "Los juegos tradicionales hoy" en Cangas del Narcea.

La temporada de bolo vaqueiro comienza a principios de abril y lo hace con 19 equipos y 176 jugadores federados. "Este año se deshicieron cuatro equipos, pero se crearon tres, perdimos el equipo que había en Ibias", señala Collar, que apunta que solo cuatro equipos son de fuera de Cangas, tres de la provincia de León y uno de Cerredo (Degaña).

Además, la asociación continuará con su proyecto de llevar la enseñanza de este deporte tradicional a los colegios. No obstante, creen que para atraer a jóvenes que mantengan la tradición será importante contar con la bolera cubierta en el instituto. "La idea es que en horario lectivo la puedan utilizar los estudiantes y sería una forma de que pudieran coger la afición, porque podrían practicar", detalla el presidente del colectivo.