Cangas reconoce el emprendimiento femenino con el galardón "Mujer Emprendedora" a un proyecto de tres décadas de trayectoria y otro que despega

Cangas del Narcea reconoce el valor del emprendimiento femenino en el municipio con la entrega del galardón "Mujer Emprendedora". Un premio que tiene dos categorías para mostrar tanto a empresarias que estén dando sus primeros pasos como a las que ya tienen una larga trayectoria en su negocio.

En esta ocasión los nombres propios son el de Mirian González Rubio, con una agencia de viajes creada hace dos años, galardonada en la categoría de “Empresas de nueva creación”, y el de Carmen Riesgo Rey, al frente de una oficina de seguros de una compañía de ámbito nacional, desde hace 33 años, premio en el apartado “Mejor trayectoria empresarial”.

"Presta mucho que el primer reconocimiento que reciba por un proyecto al que le pusimos mucho cariño y que queremos que crezca desde Cangas nos llegue desde casa", enfatiza Mirian González, que asegura que es "una alegría que alguien te reconozca el esfuerzo".

En su caso, tras más de quince años trabajando en una agencia en Cangas del Narcea, decidió que era el momento de poner en marcha su propio proyecto, "Directos desde Asturias". Una agencia desde la que ofrece un asesoramiento personalizado para organizar viajes y con la que está creando una comunidad de viajeros a través de la organización de viajes en grupo que ella misma acompaña y guía, siendo el primero a Egipto y el último, hace unas semanas a Roma.

Mirian González agradece al Ayuntamiento esta iniciativa y celebra compartir premio con Carmen Riesgo, "un ejemplo a seguir para todas las que venimos detrás y que queremos hacer crecer una empresa aquí, porque Carmen empezó sola, como autónoma y ha pasado a tener una empresa muy bien posicionada y con muchos empleados", destaca.

Fue hace 33 años cuando Carmen Riesgo Rey tomo las riendas de la oficina canguesa de una compañía de seguros de ámbito nacional, que fue haciéndola crecer hasta crear una sociedad con su hijo y dar trabajo a cinco personas. "Agradezco el galardón, pero es algo en lo que no pensaba para mí, creo que hay personas que lo merecen más", asegura con humildad, a la vez que reconoce que lo que la enorgullece de su trabajo es poder ayudar a la gente "en momentos que lo necesitan y que pueden ser complicados".

La edil de Igualdad, Alba García, destaca que ambas galardonadas son "ejemplo de la inmensa valía de las empresarias de este concejo. Su profesionalidad es innegable y su liderazgo pone de manifiesto la capacidad de reinventarse en sus respectivos sectores".

El acto de entrega de los galardones será el sábado día 7 de marzo, a las 13.00 horas, en el Auditorio de la Casa de Cultura.