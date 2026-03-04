Escolares cangueses derriban el muro de la desigualdad para construir "un mundo de igualdad": los alumnos transforman palabras de odio en mensajes de esperanza

Los escolares de seis colegios cangueses han derribado un muro simbólico de la desigualdad en el patio del ayuntamiento de Cangas del Narcea. Al ritmo de la canción "Derribando murios", del grupo "6 Riales", alumnos de cada centro participante en la actividad fue tirando los ladrillos, que previamente habían construido con cajas de cartón.

Palabras como odio, acoso, injusticia, machismo, violencia y frases como "las niñas son débiles" o "calladita estás más guapa" son las que se podían leer en algunos de los ladrillos que construían el muro de la desigualdad. A medida que los estudiantes iban derribándolo, iban surgiendo mensajes más esperanzadores, como "la igualdad es el alma de la libertad" y "somos igual al nacer". Además de un mural que recoge lugares representativos del concejo y de la ubicación de los colegios participantes: Obanca, Alejandro Casona y Maestro Casanova, en Cangas del Narcea, y los colegios de Bruelles, Río Cibea y Bimeda.

"El lema de esta actividad es destruir las desigualdades para construir un mundo de igualdad", resume Daniela Ganso, alumna del colegio Alejandro Casona, que fue el impulsor y organizador del acto. Explica que el trabajo previo en clase comenzó llevando cajas para transformar en ladrillos violetas en los que plasmar frases y palabras machistas. "Lo que queremos es que se construya más igualdad y ya no se digan esas frases", recalca.

Los escolares durante el concierto de Silvia Joyanes. / D. Álvarez

Al inicio del acto se leyó un manifiesto por parte de una representación del alumnado de todos los colegios con frases reivindicativas entre las que se podía escuchar: "Desde cangas nuestra escuela rural lucha por la mujer y por una igualdad real".

Una reivindicación que también se realizó a través de la música, con un concierto de Silvia Joyanes en el que se escucharon versiones de conocidas canciones que hacen referencia a la igualdad y la reivindicación del papel de la mujer.

Noticias relacionadas

La idea partió del colegio Alejandro Casona, pero decidieron extenderlo al resto de centros y aprovechar la jornada para realizar un encuentro intercentros en la capital del concejo. "Como es un pueblo muy unido, pensamos en invitar a participar a todos los colegios y el Ayuntamiento, a través de Igualdad, nos apoyó con la financiación para llevarlo a cabo", destaca la maestra Aleida del Campo, organizadora de la actividad, que en los colegios han estado trabajando durante el último mes.