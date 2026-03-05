"A emprender se aprende": impulso al talento femenino en Cangas del Narcea con formación y acompañamiento

"A emprender se aprende, no es algo que vaya en la sangre". Es uno de los mensajes que se lanzó en el Taller de sensibilización de emprendimiento de mujeres, organizado por la Fundación para el Fomento de la Economía Social (FFES) y Valnalón, y celebrado este miércoles en Cangas del Narcea. Participaron siete mujeres con perfiles muy diferentes, desde las que buscaban simplemente información hasta las que ya tienen una idea clara para lanzarse a emprender o incluso quienes son emprendedoras, pero quieren seguir creciendo y mejorando.

En el taller de dos horas participó la directora gerente de Valnalón, Marta Pérez, que subraya que la idea de esta toma de contacto con las mujeres es transmitirles que emprender está al alcance de todas independientemente de la formación o la edad e informarles de que en Asturias existe una red de acompañamiento para todo el proceso. "Queremos darles la confianza de que aquí se van a encontrar con apoyo para madurar la idea hasta crear y consolidar su empresa y animarlas a que inviertan tiempo en formarse", expone Marta Pérez.

Este taller se repite este jueves en Tineo, de 10.00 a 12.00 horas, y el martes que viene en Navia, una vez recogido el interés de los participantes en continuar, se ofrecerá en un punto del Occidente una formación específica con la que los participantes podrán salir de ella con un plan de empresa planteado.

Además, según la demanda de los territorios, también se podrán llevar a cabo formaciones de consolidación y actualización para empresarias, que "por ejemplo les pueden ayudar a llevar las cuentas de su empresa, ya que es habitual que esta parte se delegue en una gestoría", detalla.