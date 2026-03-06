Mirian González, premiada como Mujer Emprendedora en Cangas: “El lugar donde eres feliz es el mejor sitio para emprender”

Hace dos años surgió en Cangas del Narcea el proyecto "Directos desde Asturias", una agencia de viajes fundada por Mirian González Rubio, que tras más de 15 años trabajando en el sector turístico quiso lanzarse con su propio proyecto y hacerlo en su tierra natal, Cangas del Narcea. Una apuesta por el territorio que tenía clara porque asegura que ella cree en "el talento del medio rural y en la necesidad de generar oportunidades en el lugar en el que nací y en el que quiero que mis hijas crezcan".

"Mi proyecto no es solo una empresa: es compromiso con Cangas, arraigo y apuesta por el futuro del Suroccidente", asegura Mirian González, que el sábado recibirá el premio "Mujer Emprendedora", en la categoría "Empresas de nueva creación", que otorga el Ayuntamiento de Cangas del Narcea en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

Retornar tras estudiar

Mirian González, como muchos cangueses, dejó el concejo a la hora de continuar sus estudios y enlazó algunos trabajos antes de decidir retornar. Asegura que en cuanto le surgió la oportunidad de volver a Cangas la aprovechó, porque su idea era poder vivir en su tierra natal. Estuvo al frente de una agencia de viajes durante 15 años y aunque confiesa que estaba contenta, en su interior tenía la necesidad de desarrollar el proyecto personal que tenía en mente desde hacía tiempo.

"Tardé más de la cuenta en lanzarme, porque cuesta dejar la seguridad económica y emprender, pero tenía que intentarlo y si no funcionaba pues no pasaba nada, porque podemos reinventarnos las veces que haga falta", subraya.

Emprender en Cangas del Narcea

Un emprendimiento que siempre tuvo claro que quería desarrollar en Cangas del Narcea. "Soy de aquí, quiero vivir aquí, jubilarme aquí y quiero que mi empresa crezca desde aquí, desde el lugar en el que soy feliz; creo que si sientes arraigo por tu zona tienes que hacer todo lo posible por quedarte", enfatiza y anima a todos lo que quieran volver a Cangas a que lo hagan porque "el lugar donde eres feliz es el mejor sitio para emprender".

Mirian González en la puerta de su agencia. / Lorena Francos

Mirian González es de las que piensa que la situación de Cangas es privilegiada y no ve en las distancias una desventaja. "Estamos a una hora del aeropuerto y en otra hora más de vuelo estamos en Madrid, somos unos privilegiados", expone.

Viajes personalizados

Su proyecto de agencia de viajes independiente pone el foco en la personalización del viaje para cada cliente: "No vendo paquetes cerrados, diseño experiencias a medida para cada persona o familia". Además, una de sus líneas de negocio se centra en la organización de viajes en grupo guiados por ella misma, realizando con éxito uno a Egipto y otro a Roma. "Esto es como un servicio a la comunidad, ya que brinda la oportunidad a personas de conocer destinos que, sin un viaje en grupo, posiblemente no se atreverían a ir", señala.

Sus planes de futuro pasan por seguir creciendo y para ello piensa en ampliar la plantilla a lo largo de 2026 e incluso abrir una segunda oficina en Asturias. Por ello, su consejo como emprendedora a todo el mundo que se lo esté planteando es que "si la duda te surge, emprende, inténtalo, no te quedes con las ganas".

Noticias relacionadas

Además, incide en que Cangas del Narcea ofrece "muchas posibilidades para emprender, porque tenemos muy buena materia prima" y recuerda que también puede ser un buen lugar para teletrabajar y para buscar empleo "porque en el Suroccidente hay muchas empresas, que no pensamos en ellas como grandes empresas, pero dan la oportunidad de quedarse aquí".