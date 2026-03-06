La oposición deja solo al equipo de gobierno de Cangas del Narcea en la aprobación de los presupuestos para 2026: los ediles de PSOE e IU no se presentan al pleno ordinario

El equipo de gobierno de Cangas del Narcea (PP) aprobó en solitario los presupuestos para 2026. Lo hizo de forma literal, puesto que a la convocatoria del pleno ordinario no acudieron ninguno de los concejales de la oposición: cuatro del PSOE y dos de IU. Un hecho que no se había vivido previamente y que sorprendió al gobierno local. "Fue un pleno inédito y vergonzoso", subraya el alcalde, José Luis Fontaniella.

"Son vagos y cobardes porque para ellos ha sido más cómodo quedarse en su casa y poder lanzar un tuit antes que leerse las 500 páginas del mejor presupuesto de la historia para los cangueses y poder aportar algún tipo de idea o mejora", acusa Fontaniella en referencia a los concejales socialistas. Mientras que de IU asegura que hacen "lo que dice el PSOE, de hecho, se miran para ver que votan".

El presupuesto aprobado únicamente con la presencia y los votos a favor del equipo de gobierno asciende a 19.112.000 euros, de los que el 26 por ciento se destinarán a realizar inversiones, unos 4.975.000 euros.

"Ausencia total de diálogo"

El PSOE explica que su decisión de no acudir al pleno es "un gesto de coherencia política" porque el proceso de elaboración de los presupuestos estuvo marcado por "la ausencia total de diálogo y de voluntad de acuerdo". De hecho, inciden en que durante las últimas semanas han realizado preguntas, planteado propuestas y presentado iniciativas para mejorar las cuentas. Sin embargo, lamentan que la respuesta recibida por el gobierno local ha sido que "el presupuesto ya estaba elaborado, por lo que ninguna de nuestras propuestas ha sido valorada ni incorporada".

Por la izquierda, José Manuel Menéndez, Alba García, José Luis Fontaniella, con el acta de la comisión informativa, y Ángel Menéndez. / D. Álvarez

Unas afirmaciones que Fontaniella niega rotundamente y asegura que el principal partido de la oposición "miente" y no presentó ninguna propuesta para incluir en los presupuestos y añade que, en todo caso, de hacerlo, el lugar para defender sus iniciativas era, precisamente, en el pleno y que quedase recogido en el acta plenaria. Asimismo, niega que se les haya dicho que el presupuesto estaba cerrado y para ello, el Alcalde leyó un extracto del acta de la comisión informativa, en la que la portavoz socialista, Carmen López, le pregunta sobre ello y el Regidor cangués contesta que "con este gobierno nunca estarían cerrados, pudiendo aportarse algo que se pueda acordar hasta el Pleno", se recoge literalmente en el acta.

Los socialistas cangueses también muestran su preocupación respecto a que se destinen partidas a la contratación externa para la organización de eventos "mientras existen concejales liberados en el equipo de gobierno. Creemos que es necesario priorizar la gestión de los recursos públicos".

Noticias relacionadas

"Unos presupuestos suicidas"

La portavoz de IU, Laura Álvarez, asegura que la decisión de no asistir al pleno se debe a que consideran que son "unos presupuestos suicidas" y muestra total desacuerdo con la decisión de recurrir a un crédito de más de tres millones de euros para abordar el plan de rescate de infraestructuras. Álvarez se pregunta cómo repercutirá la devolución de ese crédito en el ciudadano y qué pasará después de realizar los proyectos financiados con este dinero. "Después estaremos ocho años sin ni siquiera poder bachear porque no habrá dinero". Añade además que para ellos lo que está pasando es que "va a pedir un crédito para que los ciudadanos paguen la campaña electoral del PP y por ahí IU no va a pasar, y no vamos a ser cómplices".