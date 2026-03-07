Aplauso para Mirian González y Carmen Riesgo, dos canguesas que con su trabajo y forma de ser "ayudan" a hacer un concejo mejor

La casa de cultura de Cangas del Narcea se quedó pequeña este sábado para homenajear a Mirian González y Carmen Riesgo, dos canguesas que "con su trabajo y su forma de ser" ayudan a hacer mejor su municipio. "Hoy reconocemos a dos mujeres enormes, llenas de valores, de esfuerzo, de compromiso con su tierra. Mujeres que han abierto camino y han demostrado que las cosas importantes se construyen con constancia, con responsabilidad y con mucho trabajo", dijo la edil de Igualdad, Alba García, en la entrega del galardón Mujer Emprendedora, que concede anualmente el consistorio cangués.

La concejala señaló en su discurso, a las puertas del Día Internacional de la Mujer, que hay que "reivindicar la igualdad", pero también visibilizar "referentes cercanos, mujeres de aquí, que con su trayectoria nos recuerdan todo lo que se puede lograr cuando hay valentía y determinación".

El mundo de los seguros

A la edil Alba García le tocó glosar la trayectoria de Carmen Riesgo, galardonada en la categoría de "Mejor trayectoria empresarial". Riesgo emprendió a principios de los noventa del pasado siglo cuando se hizo autónoma y se puso al frente de la aseguradora Mapfre en Cangas del Narcea, hoy formada por un equipo de seis personas. "Hablar de Carmen Riesgo Rey es hablar de coraje del de verdad. Del que se demuestra madrugando, atendiendo llamadas, resolviendo problemas y estando cuando más se la necesita", apuntó la edil, que destacó la valentía de Riesgo por liderar un proyecto empresarial en un momento, hace treinta años, cuando no era habitual que las mujeres lo hicieran.

"Carmen representa a muchas mujeres de esta tierra. Mujeres que han tenido que demostrar el doble y que, aun así, han seguido adelante con discreción y firmeza. Carmen no es solo una empresaria solvente. Es una mujer cercana, directa, de trato sencillo. De las que miran a los ojos. De las que saben que detrás de cada póliza hay una historia y, a veces, un problema que necesita algo más que un trámite", añadió Alba García, que agradeció a la homenajeada el hecho de demostrar que el "liderazgo también puede ejercerse con calma, con honestidad y con los pies en la tierra".

El mundo de los viajes

Por su parte, a la concejala de Emprendimiento y Actividad Económica, Carmen Rodríguez, le tocó glosar a Mirian González Rubio, que resultó premiada en la categoría de “Empresas de nueva creación” . Tras quince años en el sector turístico, hace dos años abrió en Cangas la agencia "Directos desde Asturias". La concejala señaló que "Miriam representa muy bien a esa generación que se forma, trabaja, aprende y finalmente decide apostar por su tierra, nuestra tierra". Por eso, le deseó suerte para que su proyecto siga creciendo porque "cuando hay ilusión, trabajo y talento, los proyectos siempre encuentran el camino para crecer".

Rodríguez dio las gracias a Mirian González por "apostar por tu tierra y por demostrar que los sueños, cuando se trabajan con ilusión, acaban encontrando su camino".

Señaló la responsable de Emprendimiento que con este reconocimiento se distingue a "dos mujeres que son un ejemplo para cualquiera que decida emprender y construir su propio camino, especialmente aquí, en nuestro concejo".