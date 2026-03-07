Carmen Riesgo Rey, premiada como Mujer Emprendedora en Cangas: “Voy por la calle y veo muchas posibilidades de negocio”

La empresaria Carmen Riesgo Rey recoge este sábado el galardón “Mujer Emprendedora” en la categoría de “Mejor trayectoria empresarial” que otorga el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Su historia emprendedora comienza en 1992 cuando como autónoma se puso al frente de una oficina de la aseguradora Mapfre en Cangas del Narcea. En seis años contrató a su primera empleada, Mónica Fernández, y ya no paró de crecer.

La siguiente incorporación, diez años después, fue la de su hijo Tito Machado, con quien en 2023 hizo la Sociedad Limitada Riesgo y Machado. El volumen de trabajo de la oficina hizo que tuvieran que cambiarse a una más grande en 2011, su ubicación actual. Con el tiempo siguieron incorporándose nuevas empleadas, Gloria Rodríguez y Susana Rodríguez. El crecimiento del negocio continuó fuera de Cangas, en 2024 abrieron una sucursal en Cerredo en la que se incorporó Carmen Pérez.

Un periplo de 33 años en el que Carmen Riesgo, natural del concejo de Tineo, agradece la confianza de los clientes y el trabajo de sus empleadas, que desde que llegaron a la oficina se mantienen a su lado y asegura que han conseguido formar “una familia”.

Fidelidad de los clientes

“Llegué aquí gracias a los clientes, la gente confió en mí desde el principio, de hecho, tengo pólizas desde el año 1993 y no es por el precio, es por la confianza que encontraron, porque algo que quise transmitirles es que soy una persona que voy a estar siempre a su lado y la verdad es que Mapfre nunca me dejó mal”, asegura.

En la actualidad cuenta con 7.500 pólizas, lo que corresponde a unos 4.000 clientes. Unas buenas cifras por las que la aseguradora también la premió. “Me premiaron por tener los mejores clientes del Noroeste de España, los más fieles y con menos partes”, cuenta.

En todos estos años solo hubo dos casos que le llegaron a quitar el sueño por tener que pagar dos siniestros con fallecido. “Tener que dar un talón por el fallecimiento de un hijo fue algo que me dejó impactada, fue lo más fuerte a lo que me tuve que enfrentar”, recuerda aún con pesar.

Volvería a emprender

En el desarrollo de su trabajo asegura que nunca se encontró con ningún tipo de discriminación. “Tenemos una mayoría de clientes hombres y nunca tuve ningún problema de falta de respeto por ser mujer, siempre confiaron en mí”, cuenta. Además, confiesa que tuvo mucha suerte con los hombres de su vida, desde su padre, que siempre le animó a ser una mujer independiente, a su marido, fallecido prematuramente, de quien asegura que nunca le cortó las alas.

Carmen Riesgo asegura que si volviera atrás en el tiempo volvería a emprender y lo haría en el mismo sector y también en Cangas del Narcea, donde cree que aún hay muchas posibilidades de trabajo y de poder montar nuevos negocios. “Voy por la calle y veo muchas posibilidades de negocio, en Cangas todavía hay oportunidades”, insiste.