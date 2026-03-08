El San Martín triunfa en Xedré: "La gente quedó encantada y hubo muchos visitantes, solo para comer éramos casi 200"
Los vecinos querían mostrar la tradición de la matanza del cerdo, que representaron en directo gracias a dos ejemplares de 120 kilos donados por la Granja Josber
Los vecinos de Gedrez o Xedré volvieron a hacer gala este sábado de su unión y capacidad organizativa. Su primera feria del San Martín, destinada a mostrar al público cómo eran las matanzas tradicionales del cerdo, triunfó con muy buena afluencia de público. "La gente quedó encantada, gustó mucho y hubo muchos visitantes, solo para comer éramos casi 200 personas", celebra Antonio Rodríguez, uno de los organizadores del evento.
Cuenta que el mal tiempo de estos días les hizo temer que la feria no tuviera éxito, pero, al final, todo salió a pedir de boca. En parte, añaden, gracias al bar-tienda Funsiquín, que les cedió su carpa para realizar las actividades sin depender del tiempo. Bajo carpa se celebró la matanza y también se colocaron los diferentes expositores de productos tradicionales, desde embutidos, a miel, pasando por navajas o cestas. Tampoco faltó el vino, ya que en la parroquia de Xedré hay ocho bodegas.
Antonio Rodríguez señala que también deben agradecer la colaboración de la Granja Josber, dedicada a la cría de cerdos y ubicada en la parroquia. Su responsable, Berta de la Mata, donó a los vecinos dos cerdos de 130 kilos cada uno, que fueron los auténticos protagonistas de esta jornada dedicada a preservar la tradición y también a mostrar a las nuevas generaciones un trabajo antaño clave en la economía de las familias: la matanza del cerdo. "Ahora está casi desaparecida, pero antes era una jornada que reunía a los vecinos y ayer lo logramos de nuevo. Por ejemplo, juntamos a un grupo de mujeres mayores para hacer el picadillo y al principio no se atrevían mucho y luego estuvieron en su salsa", bromea Rodríguez.
Ánimo para repetir
Tras el despiece y la elaboración del picadillo, se sentaron a la mesa para degustar este producto que hizo las delicias de los casi doscientos comensales. "Gustó muchísimo, a ver si seguimos con ánimo para repetirlo el año que viene", añade Antonio Rodríguez.
"La apuesta de Gedrez por mantener la esencia de lo rural se refuerza con esta nueva iniciativa que pone en valor, además, el trabajo en equipo para garantizar la subsistencia de las familias durante el año. Es una filosofía que no deberíamos desdeñar", destacó el edil de Medio Rural, Ángel Menéndez, que estuvo en la cita acompañado por el concejal de Parque Natural y Alcaldes de Barrio, José Manuel Menéndez. Ambos subrayaron la calidad de los productos agroalimentarios y artesanos allí presentes.
Por su parte, desde el colectivo Tous pa Tous también alabaron esta nueva propuesta. "Una feria que muestra el buen funcionamiento, la organización y la ayuda mutua de los vecinos de Xedré. Y también sus buenas ideas con el fin de dinamizar el pueblo, la parroquia y el concejo", señalaron.
