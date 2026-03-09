La escuela Cicloastur, con actividad en Cangas y Tineo, estrena temporada con nueva equipación y retos
El colectivo trabaja para conseguir organizar en el Suroccidente nuevas pruebas ciclistas, en concreto dos de ciclocross
La escuela ciclista "Cicloastur", con actividad en Cangas del Narcea y Tineo, acaba de presentar oficialmente su nueva temporada y llegan con novedades. "Nueva equipación, más corredores, nueva temporada y mismas ganas e ilusión. A seguir creciendo, aprendiendo y, ante todo, pasándolo bien encima de las dos ruedas", señala el colectivo en el que se forman treinta y siete niños de entre 5 y 15 años.
Explica el presidente de la entidad y entrenador, Oliver Losas, que este año regresan a los colores rosa y negro con los que nació la escuela en el año 2015. Desde entonces han ido oscilando en número de alumnos, si bien este año destaca el elevado número de niñas. "Tenemos doce nenas, posiblemente seamos de los clubes de Asturias que más tienen. Nunca tuvimos tantas como este año", celebra el entrenador.
La temporada de competiciones arrancó este sábado en Navia y este año el club organiza tres citas de bicicleta de carretera en Salas, Pola de Allande y Cangas. Además, señala Losas, trabajan para atraer nuevas pruebas al Suroccidente y evitar largos desplazamientos para sus alumnos. En concreto, confían organizar dos pruebas de ciclocross, aún pendientes de confirmación.
"Gracias a los colaboradores que hacen posible año tras año el desarrollo de esta actividad en Cangas del Narcea y Tineo", señala el colectivo en sus redes sociales, donde ha publicado las imágenes de sus pequeños deportistas.
