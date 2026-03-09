El Narcea suma otra derrota frente al Avilés: “Se pone difícil volver al primer puesto, pero no vamos a renunciar”
Los de Cangas jugaban en casa y aunque lograron empatar, perdieron en los últimos minutos
El Narcea perdió frente al Avilés Industrial en el campo cangués del Reguerón- Francisco Rodríguez García con un resultado final en el marcador de 1-2. El entrenador Andrés Linde valora que el equipo rival llegó “muy reforzado del mercado de invierno, con calidad e imprimió mucho ritmo”. Lo que supuso que fuese “muy superior en el primer tiempo”, cuando logró adelantarse en el marcador.
En el segundo tiempo, el Narcea “a base de coraje, de empuje, logró ajustar mejor en el centro del campo, ganando segundas jugadas”. Eso supuso conseguir el empate. Pero Linde reconoce que “la ambición de ir a por el partido nos llevó a cometer un error y dejar desatendida la defensa”. De este modo, llegó el gol del desempate en el minuto 93 para el Avilés.
“El equipo lo dio todo, no hay nada que reprocharle, pero es verdad que se están cebando con nosotros las lesiones y no tiene pinta de que vayamos a recuperar a ningún jugador para el próximo fin de semana”, cuando el equipo se enfrentará al Navia, donde intentarán llevarse los puntos.
“El objetivo es seguir arriba, se nos pone difícil el primer puesto, pero no vamos a renunciar”, asegura Linde.
