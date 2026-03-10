Cangas reúne a sus mayores en el programa “Xuntanzas”: la cita sirve para combatir la soledad y recuperar toponimia e historia local

Las parroquias canguesas de Carballo, Robledo de Tainás, San Martín de Sierra, Castañedo, Naviego y Gedrez serán las sedes de una nueva edición, la tercera, del programa de dinamización para personas mayores en el medio rural, denominado “Xuntanzas”. Se trata de un taller itinerante que reúne a las personas mayores de cada parroquia con el objetivo de recuperar la toponimia popular y la historia local a través de sus testimonios, unos encuentros que son grabados y retransmitidos gracias a la colaboración de Radio Narcea TV.

“Estos dos años hemos logrado afianzar este programa y que la gente lo hiciese suyo. Es un lujo que ahora sean los vecinos los que nos soliciten participar, algunos atraídos por la experiencia de quienes lo han disfrutado y otros con la intención de repetir el encuentro”, asegura la concejala de Servicios Sociales, Alba García.

Carballo será la primera parada de esta nueva edición. Este jueves se llevará a cabo el primer encuentro, ya que el programa se desarrolla a lo largo de varias citas con el objetivo combatir la soledad y reforzar los vínculos sociales.

La edil detalla que en el primer encuentro se entabla conversación con los vecinos que van contando las anécdotas y tradiciones que han ido dando identidad a cada rincón de la parroquia: desde fuentes a montes, pasando por fincas o casas. Todo ello se desgrana y se graba en una segunda jornada.

“Xuntanzas” es un programa desarrollado por la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en el marco de la "Lucha contra la Soledad no deseada", a través del Convenio de colaboración con el Principado de Asturias.