El embellecimiento del casco histórico de Cangas del Narcea finaliza en una acogedora plaza, convertida en un punto de encuentro

La obra de embellecimiento del casco histórico de Cangas del Narcea ha finalizado. En la cuarta fase de la rehabilitación, que comenzó abordando la mejora desde el principio de calle La Fuente, los trabajos se centraron en el entorno del Puente Romano donde se aprecia un cambio sustancial en la configuración de la plaza de acceso al Prao del Molín.

El lugar, antes utilizado como una zona de paso en el que además se daban diferentes alturas con barreras arquitectónicas, se ha convertido ahora en una acogedora plaza de la que han desaparecido los escalones de acceso creando un espacio continuo, diseñado como punto de encuentro al estar dotado con nuevo mobiliario urbano compuesto por ocho bancos, una fuente y la plantación de unos árboles que servirán para embellecer y proyectar sombra en esta área de descanso que está situada al lado del río. Una zona, además, que es clave para la villa canguesa y muy transitada por ser el acceso a la emblemática capilla del Carmen y al mencionado Prao del Molín, que se convierte en verano en la zona de baños y también es protagonista durante el espectáculo pirotécnico de la Descarga, al ser el epicentro del disparo.

Por la izquierda, Ángel Menéndez, José Luis Fontaniella, José Luis Rozas, Rubén Arias, de la empresa; José Manuel Menéndez y Carolina Castañeda, durante la recepción de la obra. / D. Álvarez

Precisamente, llama la atención el nuevo pavimento con el que se ha dotado la plaza que busca convertirla en una zona de transición entre los espacios a los que da acceso. De este modo, integra las nuevas losas de piedra caliza colocadas a lo largo de toda la reforma con franjas de césped, para integrar el verde del Prao del Molín y servir de transición hacía él, y en otras franjas se encuentran las pequeñas piedras de canto rodado que sirven para dar continuidad a la calle reformada que desemboca en esta pequeña plaza.

"Un final de calle que ha recogido con sensibilidad, la tradición y modernidad al mismo tiempo", destaca el alcalde José Luis Fontaniella, que recuerda que tan importante es la reforma estética realizada como "la renovación de los servicios que no se ven: saneamiento, luminarias, servicio de agua, bocas de incendio, que se han mejorado".

En este sentido, la modificación en el saneamiento servirá para evitar los problemas de inundaciones que se registraban en momentos de fuertes lluvias en la parte baja de la calle. Asimismo, se aprovechó para soterrar las redes de telecomunicaciones para minimizar su presencia aérea y el cambio de luminarias aportarán una reducción del consumo eléctrico.

Toda esta reforma ha conllevado también la peatonalización de toda la calle, cerrándose al tránsito habitual de vehículos y con acceso permitido solo para garajes y para los comercios afectados. El objetivo es preservar la obra realizada y cuidar la imagen del casco histórico.

Vista de la plaza reformada con el Puente Romano y la capilla del Carmen al fondo. / D. Álvarez

En cuanto, a su uso para la ubicación del dispositivo de seguridad habitual para el disparo de la Descarga del día del Carmen, no sufrirá modificaciones.

"Todo lo que se hizo fue con el visto bueno del sistema de ambulancias y pensando en la carpa de asistencia que se pone en la plaza por si es necesario", señala Fontaniella, que recuerda que el acceso rodado al Prao del Molín se mantiene como hasta ahora por la zona en la que se encuentran las piscinas climatizadas.

El presupuesto para abordar esta última fase de la reforma del casco histórico fue de 279.454,62 euros, financiado por Plan de Sostenibilidad Turística.