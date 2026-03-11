El Ayuntamiento de Cangas del Narcea logra un hito: pone a cero la deuda municipal

El Ayuntamiento de Cangas del Narcea ha conseguido este lunes que su deuda municipal se haya quedado a cero. El alcalde popular, José Luis Fontaniella, explica que justo el lunes dio la instrucción de amortizar anticipadamente todos los créditos que quedaban pendientes pago, dejando a cero la deuda, tal y como se lo confirmaron los servicios municipales.

Una deuda que Fontaniella detalla que estaba configurada por "1,5 millones de créditos y 4 millones pertenecientes a facturas pendientes de pago del anterior equipo de gobierno (PSOE-IU)". Ahonda además en que, hasta el momento, el Ayuntamiento "mantenía créditos vivos solicitados desde los años noventa hasta el de 2023, solicitado por el anterior gobierno".

Un dinero que explica que fue pedido a los bancos para pagar "expropiaciones, condenas judiciales o facturas impagadas".

Pago de facturas en menos de 20 días

Fontaniella explica que el plan de viabilidad puesto en marcha a su llegada al gobierno en verano de 2023 fue esencial para lograr que la deuda del consistorio se quedase a cero y presume además de conseguir que el Ayuntamiento abone las facturas "en menos de 20 días de media, consiguiendo el mayor índice de solvencia económica de los últimos 40 años".

Reconoce que alcanzar este objetivo no sería posible sin la plena colaboración de los empleados municipales a los que agradece que hayan ayudado a resolver "una caótica situación financiera".

"Ahora, con deuda cero se podrá financiar lo verdaderamente importante: las necesidades reales del municipio y, más concretamente, las necesidades de nuestra zona más rural", subraya Fontaniella, en referencia al crédito solicitado por su gobierno de 3,3 millones de euros para abordar el plan de rescate de infraestructuras rurales, destinado al arreglo de carreteras locales y el pavimento de caminos interiores en pueblos.

Incide el regidor que la actual situación económica del Consistorio permite que "las cuentas municipales no solo puedan devolver ese importe, sino que tengan solvencia suficiente para poder abordar más inversión aún". Añade además que se han preparado las cuentas municipales "para que sean solventes, al menos los próximos 10 años, si son gestionadas por equipos que sepan lo que hacen".