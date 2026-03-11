Hablar del final de la vida para evitar decisiones difíciles: una charla sobre el testamento vital despierta interés en el Taller de Salud de Cangas del Narcea

Los miércoles en Cangas del Narcea están dedicados a la salud. Al menos hasta el 15 de abril, fecha en la que se llevará a cabo la última ponencia del Taller de Salud, organizado por el Ayuntamiento a través del programa Tiempo Propio y que cuenta con la colaboración de los profesionales del Área Sanitaria II.

Este miércoles se celebró su segunda sesión dedicada a conocer más sobre el testamento vital de la mano de la trabajadora social del centro de salud, Sara Pérez, y de la enfermera Rosa de la Fuente Iturralde. Un tema que llamó la atención y convocó a más de medio centenar de personas, la mayoría mujeres, aunque las charlas están abiertas a la participación de toda la población.

“Es importante hablar del testamento vital porque todos alguna vez pensamos en cómo no queremos morir y este documento es el que te avala para que se cumpla”, señala Rosa de la Fuente, que recuerda que su firma no es un mero trámite, sino que supone todo un proceso de reflexión y deliberación. “A veces supone tener conversaciones difíciles con tus familiares”, añade.

No obstante, señala que hacerlo es “un regalo para la familia, porque llegado el momento hay que tomar decisiones que no son fáciles ni para la propia persona, los familiares ni los sanitarios”.

Además, las profesionales hicieron hincapié en que se trata de un documento dinámico que se puede cambiar, sustituir e incluso revocar en cualquier momento e insistieron en que lo que se dispone en el testamento vital prevalece por encima de las opiniones de los familiares.

Igual que la asistencia a la charla, Sara Pérez confirma que también es más alto el porcentaje de mujeres que realizan el testamento vital, documento también llamado instrucciones previas, tanto a nivel nacional, regional como en la propia área sanitaria.

Pérez considera que tiene que ver con que en las familias sigue siendo la mujer la que asume mayoritariamente el rol de cuidadora. “Esto hace que vivan más de cerca el sufrimiento y la muerte y busquen evitar a sus familiares que llegado el momento tengan que enfrentarse a decisiones difíciles o que puedan generar conflictos”, detalla Pérez.

La ponencia también sirvió para informar a los asistentes de que el proceso de tener el documento de instrucciones previas se puede hacer desde el propio centro de salud, a través de las trabajadoras sociales, que informan sobre todo el trámite y formalizan el documento.

La siguiente charla será el 18 de marzo y abordará los mitos y realidades sobre el sueño de la mano de la doctora Cecilia Pérez y Juliana Sierra (MIR). La alimentación será el tema del encuentro previsto para el 25 de marzo, enfocado especialmente a mayores de 50 años y se encargarán de explicarlo las enfermeras Marisol Martínez y Susana Riesgo.

Después de Semana Santa se retomarán las ponencias el miércoles 8 de abril, dedicada a la salud emocional y el autocuidado de la mujer, a cargo de las enfermeras Andrea García e Inés Barrero. Cerrará este Taller de Salud, el 15 de abril, una charla sobre disruptores endocrinos, que abordará la enfermera Sofía Cabrerizo.

Noticias relacionadas

Todas las ponencias se celebrarán en el auditorio de la Casa de Cultura, en horario de 12.00 a 13.30 horas.