Nuevos contenedores para residuos orgánicos y cubos nocturnos: así cambiará la forma de tirar la basura en Cangas

En diferentes puntos de Cangas del Narcea ya se pueden ver los nuevos contenedores para recoger los residuos orgánicos. En total, se sitúan en 30 puntos de la villa. Su colocación coincide con el cambio en el sistema de recogida de basura propuesto por el Ayuntamiento y que se pondrá en marcha el próximo domingo.

La principal modificación es que los grandes contenedores verdes para volúmenes genéricos y el compuesto general desaparecerán del centro de la villa, en concreto de 122 puntos. En su lugar, se instalarán a diario, excepto el sábado, cubos durante las tardes noches para hacer la recogida de basura general y se establecerán determinados días para que se realice la selectiva.

Esto se complementará con cuatro puntos en los que se instalarán contenedores soterrados. Habrá dos en la calle Uría, uno en la Cuesta de la Vega y otro en la calle Santa Bárbara. "Esto permitirá que los vecinos tengan lugares fijos para hacer la separación y también dará servicio a hostelería, además habrá zonas en las que no habrá modificaciones y van a seguir estando los contenedores de reciclaje y de volúmenes genéricos", detalla el alcalde José Luis Fontaniella, que insiste en que el nuevo sistema de recogida con cubos no permanentes servirá para acercarlo "lo más posible a las zonas más restringidas".

"Vamos a tratar de que el servicio público responda a las necesidades, pero somos conscientes de que puede haber cosas que tengamos que retocar y está contemplado en los contratos que tenemos con Cogersa si hay que modificar alguna cosa para poder mejorar", señala.

El viernes día 13, de 10.00 a 16.00 horas, y el sábado 14, de 9.00 a 15.00 horas, el Ayuntamiento y Cogersa instalará un punto informativo en la plaza La Oliva en el que se repartirá a los ciudadanos un cubo marrón de 10 litros y bolsas compostables para realizar la recogida de residuos orgánicos. Una acción para sensibilizar e informar sobre la necesidad de reciclar y los nuevos contenedores de facción orgánica que ya se pueden ver en las calles de la villa, pero que no se deben usar hasta el domingo, cuando comenzará la recogida.

Con el nuevo sistema de recogida de basura, el Ayuntamiento busca mejorar la imagen y la higiene de las calles de la capital y espera poder aumentar la tasa de reciclaje, ya que reconocen que Cangas del Narcea se encuentra entre los concejos que menos recicla.