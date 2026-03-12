La tradición vitivinícola vuelve a convertirse en una celebración en Cangas del Narcea: estos son los detalles de la Fiesta del Trasiego

La luna en menguante de marzo marca la celebración de un nuevo festejo en torno al vino en Cangas del Narcea. Se trata de la tercera edición de la Fiesta del Trasiego del vino Nuevo, que este año comenzará el viernes 20 de marzo y se alargará hasta el domingo 22. Impulsado por la Junta Local de Hostelería, este festejo busca dar continuidad a la celebración de la Fiesta de la Vendimia en octubre y acercar a los asistentes al proceso de elaboración del vino dentro de un ambiente festivo.

Como novedad, este año, todos los actos se desarrollarán en la plaza La Oliva, donde se instalará una carpa por si el tiempo no acompaña. En ella se vivirán los actos principales del festejo, las actuaciones musicales y acogerá un mercado artesano y una zona gastro donde habrá representación de las bodegas de la Denominación de Origen Protegida Cangas con las canguesas La Verdea y Danzas y también de varios establecimientos hosteleros: Sidrería Parrilla Suiss, Casa Farruco y ES3 Burger.

El trasiego del vino

El acto principal del festejo será la escenificación del trasiego tradicional, recuperando cómo se hacía este trabajo antaño, de forma manual. "Siempre se dijo que el mejor trasiego es el del menguante de marzo", destaca José Manuel García "Manolito", presidente de los hosteleros, quien explica que los asistentes podrán ver como el mosto que se obtuvo en la tradicional pisada de la uva de la Fiesta de la Vendimia, convertido en vino pasa por el proceso de trasegado, que consiste en traspasar los caldos de una barrica a otra con el objetivo de limpiar y extraer cualquier partícula. Tras este paso, se podrá probar el vino nuevo. Para llevar la recreación se contará con la participación de varios integrantes de las cofradías del vino de Cangas y del Desarme de Oviedo. Será el sábado a las 19.30 horas.

Programa de actos

Pero la fiesta comenzará ya el viernes, a las 16.00 horas con la apertura del mercado artesano y el espacio dedicado a las bodegas y hostelería. La inauguración oficial será a las 19.00 horas, momento en el que la Junta Local de Hostelería aprovechará para rendir homenaje a Evaristo Gómez Campo y Alicia Martínez Rodríguez, del bar Luciano de Puenticiella, "por su dedicación inquebrantable en la promoción de nuestro concejo y el prestigioso vino de Cangas". El día finalizará con la música de DJ Suiss.

El sábado el mercado y la zona gastro abrirá a las 11.00 horas y se alargará hasta las 22.00 horas. Además, se podrá disfrutar de diferentes actuaciones musicales en directo. A las 12.30 horas, será la primera a cargo de "Lo Nueso", la asociación cultural canguesa que trabaja por la conservación y difusión del folclore, la música tradicional y las costumbres del Suroccidente.

Seguirá, a las 13.30 horas, la actuación de "Algaire", un grupo asturiano que también se acerca a la tradición oral asturiana. Más música tradicional llevará el grupo de baile "Perendengue", con su actuación a las 17.30 horas.

Además de en la carpa, también habrá música en directo en varios establecimientos hosteleros. En Casa Farruco, de 13.30 a 15.30 se podrá disfrutar del directo de "De Sur a Norte". A las 15.00 horas, también tendrán música los bares Moreno y Serrano. A las 22.00 horas, será el Nuevo Café del Carmen el que tenga en concierto al grupo cangués "Kilika Santa".

Mientras que, en la carpa de plaza de La Oliva, cerrará el sábado "Ún de Grao", a partir de las 20.30 horas, después de la escenificación del Trasiego del Vino.

El domingo, el mercado artesano y la zona gastro volverá a abrirse a las 11.00 horas y lo estará hasta las 16.00 horas. La música en directo volverá con el grupo asturiano "Alienda", que mezcla música tradicional asturiana con elementos de otros estilos contemporáneos.

"Cambiamos la propuesta del festejo agrupándolo en un único punto bajo una carpa, pensando en que en marzo es difícil poder asegurar el buen tiempo", detalla José Manuel García, que asegura que se espera que el festejo vuelva a tener una "buena afluencia de visitantes que vengan a conocer las costumbres y tradiciones de la zona".