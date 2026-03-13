Aumentar el reciclaje: reto colectivo en Cangas del Narcea, que estrena novedades en la recogida de la basura

Aumentar la tasa de reciclaje y mejorar la separación en origen. Es el reto que se fijan el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea en la puesta de largo del nuevo servicio de recogida de residuos municipales. El nuevo modelo ha sido presentado este viernes por el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y por el alcalde, José Luis Fontaniella.

"La última modificación de la recogida fue hace cuarenta años y creo que tocaba. Cangas del Narcea tenía el dudoso reconocimiento de ser de los municipios que menos reciclan de Asturias y toca darle una vuelta importante. Lo vamos a hacer de la mano de Cogersa para implantar un sistema en el que podamos reciclar mejor y, a la vez, tener más limpieza y en la higiene en la villa" señala Fontaniella, que también indica que aunque el grueso de las actuaciones son en la villa, se beneficiará a todo el concejo. En este sentido, se va a mejorar la recogida, limpieza y mantenimiento en los trescientos núcleos del concejo.

Por su parte, Calvo incidió en que se trata de una línea de trabajo muy importante: "Es una iniciativa ejemplar", señaló, convencido de la importancia de mejorar la recogida selectiva en el concejo más grande de Asturias.

Contenedor marrón

La principal novedad, precisa Cogersa, es la implantación en la capital del concejo de la recogida separada de biorresiduos, que se depositarán en contenedores marrones específicamente destinados a esta fracción. "En total se instalarán 28 cubos marrones, ubicados en el interior de casetas cubrecontenedores pensadas para facilitar el uso y mejorar la integración en el entorno urbano", explica el Consorcio.

La recogida de la fracción orgánica y de la basura mezclada (fracción resto) "se realizará mediante un camión bicompartimentado, que permite recoger dos tipos de residuos de forma simultánea, pero sin mezclarlos. Con este vehículo se podrán realizar dos recogidas semanales conjuntas de ambas fracciones, optimizando la eficiencia del servicio y reduciendo el impacto ambiental que se deriva de los desplazamientos".

Explica Cogersa que "el cubo marrón viene a completar el sistema de recogida separada que ya tiene el municipio con un dispositivo de contenedores de colores para otras fracciones reciclables, que está formado por 61 contenedores de papel y cartón, 47 de envases ligeros y 48 de vidrio". A partir del domingo Cogersa asumirá la recogida de los residuos en todo el concejo.

Cubos 'quita y pon'

La implantación del nuevo sistema conlleva "también ajustes en la recogida de la fracción resto en el centro de la villa, donde se han sustituido los contenedores de basura situados en las calles Uría, Flórez, Tres Peces, Mayor, Campoamor, La Veguetina y Cuesta de la Vega por un sistema de cubos de 'quita y pon', que se recogerán a diario, excepto los sábados".

En total se utilizarán 122 cubos grises de 360 litros distribuidos en una treintena de ubicaciones, los cuales se instalarán para dar el servicio a las 19:00 horas y se retirarán posteriormente, a las 22:00 horas, con el objetivo de mejorar la limpieza y la imagen del espacio público. Fuera de esas calles del centro urbano de la capital canguesa, se mantendrán unos 140 contenedores permanentes de 800 y 240 litros.

"Ya en la zona rural, donde el servicio ya se venía prestando por parte de Cogersa, existen aproximadamente 800 contenedores de distintas capacidades (entre 240 y 1.100 litros), cuya frecuencia de recogida varía entre uno y cinco días, en función de la densidad de población y las necesidades de cada núcleo", apunta el Consorcio.

Campaña informativa

El consistorio y Cogersa han iniciado una campaña de divulgación de esta nueva campaña que incluye reparto de folletos explicativos, además de la colocación de una carpa informativa en el centro de la villa. El punto de información estará disponible hoy y mañana, sábado y "se entregará a la ciudadanía el cubo doméstico marrón, junto con otros materiales de apoyo y obsequios para fomentar la participación".

Cabe recordar que Cangas del Narcea cuenta con una tasa de recogida selectiva muy baja. Es del 7,41 por ciento, "muy por debajo de la media regional". Y añade Cogersa: "Cangas del Narcea envió a Cogersa en 2025 un total de 4.949,24 toneladas de residuos (un 4,48 % menos que en 2024), de los que solo se clasificaron en origen 368,74 toneladas (apenas 11 toneladas más que en 2024)". La clave es lograr la participación vecinal para mejorar estos datos y lograr el objetivo de que la separación sea del 50%.