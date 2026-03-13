En mayo llega la Semana Cultural de Cangas, con una mirada muy especial a la pesca fluvial en el concejo

"Pescando cultura" es el título de la vigésimo cuarta Semana Cultural de Cangas del Narcea, una cita consolidada que se celebrará entre el 23 y el 27 de mayo en el concejo. La programación se abre con la inauguración de la exposición "La pesca en Cangas del Narcea", que organiza en la casa de cultura la Sociedad canguesa de Amantes del País "Tous pa Tous" a partir de fotografías antiguas recopiladas por todo el concejo.

"Hemos querido aprovechar la exposición organizada por el Tous pa Tous para arrancar la semana y dar protagonismo a la pesca en el concejo, que supone un importante recurso natural y cultura. Su enorme potencial lo podremos descubrir en la exposición y la charla a cargo de la bióloga, Eva García Vázquez, que abordará la genética de la trucha de nuestros ríos", expone la concejala de Cultura, Tania Rodríguez, que agradeció la colaboración del colectivo.

El martes 24 la actividad se traslada al Teatro Toreno donde tendrá lugar la lectura dramatizada al piano de la obra "Carta de una desconocida" del cangués Alejandro Casona. Correrá a cargo de la compañía Maliayo Teatro y comenzará a las 20.00 horas. "No podemos festejar la cultura sin el teatro y, mucho menos, sin rendir tributo a nuestro dramaturgo. Sin duda, será una gran cita que estoy segura nos emocionará", añadió Rodríguez.

La guitarra clásica será la protagonista del miércoles, con el recital a cargo del cangués Pablo Menéndez. El jueves el público podrá disfrutar de las voces del Coro Minero de Turón y el viernes será el concierto del grupo Felpeyu el encargado de bajar el telón de la Semana Cultural. Estas tres citas comenzarán a las 20.00 horas en el Teatro Toreno.