Planificar con antelación: clave para la transmisión exitosa de pequeños negocios, según la nueva guía "made in" Cangas

Una información "clara, rigurosa y accesible" sobre la transmisión de pequeñas empresas en funcionamiento es lo que se recoge en la "Guía práctica para el relevo de negocios que acaba de publicar el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos dentro del proyecto "Reconectando generaciones: relevo generacional de pequeños negocios rurales", seleccionado dentro de la convocatoria de Proyectos de Impacto de la Fundación Caja Rural del pasado año y al que se le pondrá el broche final este sábado con un acto en el Parador de Corias.

El principal objetivo de la publicación, elaborada por Ángeles Tomé y Sandra Martínez, de Gesa Consultores, siguiendo las indicaciones del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, es "visibilizar y facilitar alternativas de continuidad empresarial cuando no existe relevo familiar, una situación cada vez más frecuente en el tejido económico local".

La guía está dirigida tanto para los titulares de pequeños negocios que desean planificar el futuro de su actividad, como para quienes están valorando emprender y consideran la posibilidad de adquirir una empresa en funcionamiento, así como para personas con experiencia empresarial que buscan un negocio.

Planificar con antelación

Una de las principales recomendaciones de la guía es realizar una planificación anticipada. Señalan que es importante comenzar a pensar en la transmisión dos o tres años antes de que llegue el momento en el que se planea el cierre del negocio, por jubilación u otros motivos.

Los primeros pasos a dar tienen que ver con revisar la situación legal de negocio, que esté correctamente regularizada con Hacienda y Seguridad Social o que haya unos registros económicos claros. Además, en este punto se recomienda analizar hasta qué punto la actividad depende exclusivamente de la persona titular, puesto que "cuanto mayor sea la dependencia, mayor será la dificultad para transmitir el negocio", apuntan.

El siguiente paso sería elegir la forma de transmisión de negocio por el que optar, puesto que hay varias opciones: venta de participaciones, en la que el comprador pasa a ser el nuevo propietario de la sociedad; venta de activos, opción en la que la sociedad no se transmite, sino que solo lo hace la actividad económica; el arrendamiento, además de la existencia de otras soluciones a medida.

Búsqueda del comprador

Un elemento clave para la transmisión, y que se debe tener con suficiente antelación, es contar con una valoración económica. De este modo, una vez preparado el negocio y fijado un valor orientativo, ya se puede pasar a una fase decisiva: la búsqueda de una persona interesada en adquirirlo.

No obstante, antes de llegar a la negociación. La guía recuerda al comprador la importancia de realizar un análisis del negocio, conocido como "Due Diligence" (Diligencia debida), que permite confirmar que la información facilitada por el vendedor es correcta y detectar riesgos relevantes que puedan afectar a la decisión de compra.

Negociación y acompañamiento

Superada esta fase de forma positiva se abre la etapa decisiva del proceso: la formalización de la transmisión. Incluye la negociación de las condiciones definitivas, la redacción de los contratos, el establecimiento de garantías y, finalmente, el cierre de la operación.

No obstante, en la guía se insiste en que el cierre formal de la operación no es el final del proceso. Al contrario, se inicia una nueva fase: la transición. Un periodo en el que el vendedor acompaña al comprador y le transfiere su conocimiento y experiencia. Se recomienda que sea al menos de tres meses, ya que tal y como se recoge en el documento "un buen acompañamiento es fundamental para garantizar la continuidad del negocio, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso".

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La guía finaliza con un listado de errores frecuentes en este tipo de procesos, para hacer hincapié en cómo evitarlos y también incluye consejos como insistir en que es "esencial invertir en asesoramiento de calidad, que pueden evitar errores costosos y facilitar el proceso", así como aprovechar los recursos públicos disponibles. En este sentido, recuerdan que el primer paso es contactar con el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos donde los interesados recibirán orientación y serán derivados los recursos públicos más adecuados para cada caso.