Cangas del Narcea elige este lunes los mejores vinos de influencia atlántica
Se celebra la cuarta edición del Concurso Atlantic abierto a la participación de elaboraciones certificadas por una figura de calidad
Cangas del Narcea acoge la cuarta edición de Atlantic, el concurso de vinos de influencia atlántica organizado por la Denominación de Origen Protegida Cangas. Este certamen busca distinguir aquellos vinos que se elaboran en zonas influidas por el clima atlántico y en él solo pueden participar las elaboraciones certificadas por una figura de calidad: Indicación Geográfica Protegida o Denominación de Origen Protegida.
En concreto, en esta edición se medirán vinos de las indicaciones geográficas: Vino de la Tierra de Castilla León, Vino de la Tierra de Barbanza e Iria, Vino de la Tierra del Navia, Vino de la tierra de Cantabria, así como de las denominaciones de origen: Arabako Txakolina, Bizkaiko Txacolina, Getariako Txakolina, Léon, Bierzo, Monterrei, Ribera Sacra, Rias Baixas, Tacaronte Acentejo, así como la anfitriona Cangas, entre otras.
Desarrollo del concurso
La sesión de cata (cata ciega) de esta cuarta edición del Concurso Atlantic se celebrará este lunes 16 de marzo en dos sesiones, de mañana y tarde, y tendrán lugar en el Parador Nacional de Corias.
Entre el jurado habrá sumilleres y especialistas del mundo del vino de reconocido prestigio: Maikel Rodríguez (Restaurante Iván Cerdeño, 2 Estrellas Michelin), Daniel González (Casa Gerardo, 1 Estrella Michelin), Marcelino Calvo (El Ermitaño, 1 Estrella Michelin), Silvia Ortúñez (Kabuki Madrid), Damián Arana (Vinorama), David Manso (Vinetur /La casa del Baco/AEPEV), Delia Meldarejo (Restaurante Monte, 1 estrella Michelín) , Moises García (Mejor sumiller de Asturias 2025), Laura Fernández (As Pedreiras antes Restaurante Pedro Martino), Génova Bilbao (del recién cerrado NM), David Menéndez (restaurante la Tabla), Pablo Gonzales (catador Cinve, Cervim) Alberto Ruiz (Rest Casa Ramón), Noemí Martínez (Restaurante Trigo, Estrella Michelin), María José Rodríguez (Real Balneario), Lola Palacio (Rest Alenda) y Juan Luis García (Casa Farpón).
Jornada para viticultores y bodegueros
Pero antes de la cata a ciegas, Atlantic abre sus puertas con una jornada dirigida a los viticultores y bodegas de la DOP Cangas. Será esta misma tarde, a partir de las 17.00 horas, también en el Parador de Corias. Se trata de una ponencia en la que Pablo González, viticultor y bodeguero de la DOP Ribeira Sacra hablará sobre viticultura heroica, cambio climático, adaptaciones y manejo de los viñedos.
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