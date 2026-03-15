Premio a experiencias de relevo generacional en Cangas del Narcea e Ibias: lograron la reapertura de una tienda centenaria y dos hoteles rurales

Un supermercado y dos hoteles rurales han sido los ejemplos de relevo generacional galardonados con el Premio Relevo Generacional 2025, convocado dentro del proyecto del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos "Reconectando generaciones: relevo generacional de pequeños negocios rurales", que fue uno de los seleccionados dentro de la convocatoria de Proyectos de Impacto de la Fundación Caja Rural el pasado año.

Premio alto impacto

El premio contó con tres modalidades, en función del volumen de inversión o gasto asociado al proceso de transmisión, reapertura o puesta en marcha del negocio. El de mayor importe, el premio de alto impacto, se lo llevó la pareja formada por Zoraida González y Adrián Mayo que en noviembre volvían a poner en marcha la tradicional tienda de alimentación Casa El Cuco, en Cangas del Narcea, fundada en 1919, y que había cerrado por jubilación en septiembre. Su anterior dueño, José Manuel Cachón, también recibió un reconocimiento y aplauso público por su disposición a traspasar el negocio para que pudiera seguir en funcionamiento.

Por la izquierda, Belén Liste, Begoña López, Aránzazu González, los recién jubilados y homenajeados Jorge Arbas, José Manuel Cachón; Eva Pando y José Luis Fontaniella. / D. Álvarez

"No nos esperábamos recibir este premio, estamos muy contentos por haber dado el paso de coger el negocio y porque con este premio se reconozca nuestra apuesta por continuar en el pueblo y por evitar el cierre de un negocio", reconoce la pareja, que asegura que empezar con un negocio supone una inversión importante, porque lo que la ayuda económica del premio, 14.000 euros, fue muy bien recibida.

Premio impacto relevante

A Ibias, se fue el premio de impacto relevante, con una cuantía de 8.000 euros. Se lo llevaron la pareja compuesta por el ibiense Enol Méndez Suárez y la canguesa Elena Martínez González, que decidieron emprender presentándose a la licitación del hotel rural de Cecos, en Ibias, de propiedad municipal, que pusieron en marcha el pasado mes de julio con el nombre Aguas de Ibias. "Recibir un premio te da impulso, que te reconozcan el estar en el día a día y más que llegue en este momento donde todo está muy parado", señala Enol Méndez, que explica que decidieron cerrar durante los dos meses de invierno y que acaban de reabrir sus puertas al público con ganas y con reservas casi completas para Semana Santa.

Premio impacto esencial

También en julio del año pasado, Fernando Llano, natural de Bilbao, y Marta Tapia, de Barcelona, decidieron tomar las riendas del hotel rural L’Anceo de Cibuyo, abocado al cierre también por jubilación. Habían dejado las islas Baleares para asentarse en Cangas del Narcea y decidieron emprender en un negocio totalmente nuevo para ellos, pero con la idea de poder asentarse en el territorio. Un proceso de relevo que se llevó el premio de impacto esencial, dotado con 2.000 euros, que agradecieron y reconocieron al recogerlo que llegaba en un momento clave, por la dureza del invierno, con poco movimiento en las zonas rurales, y la subida de precios.

Mesa redonda emprendedores

Además, también se rindió homenaje a otro empresario recién jubilado, Jorge Arbas, que fundó una carpintería metálica hace 30 años y que ahora es su hijo con el que comparte nombre el que le da el relevo, quien también participó de la jornada contando su experiencia en una mesa redonda donde jóvenes emprendedores como Enol Méndez, y las canguesas Beatriz Fernández, al frente de una tienda, y Rocío Martínez, a punto de abrir un restaurante, hablaron sobre sus proyectos y las posibilidades que ven al mundo rural para emprender en él.

Mesa redonda formada por Enol Méndez, Beatriz Fernández, la directora general Aránzazu González, Rocío Martínez y Jorge Arbas. / D. Álvarez

El encuentro sirvió como cierre del proyecto "Reconectando generaciones: relevo generacional de pequeños negocios rurales", aunque la gerente del grupo de desarrollo Alto Narcea Muniellas, Belén Liste, insistió en que se trata del punto de partida para empezar a trabajar en ayudar e incentivar el relevo en los negocios.

Noticias relacionadas

En acto estuvieron presentes el alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella; directora de la Fundación Caja Rural de Asturias, Eva Pando; la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López; y la directora general de Empresa y Comercio, Aránzazu González.