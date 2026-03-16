Los mineros de Vega de Rengos vuelven a manifestarse para pedir la reanudación del trabajo en la explotación: “Hay mucha incertidumbre de cara al futuro laboral de más de 100 puestos”
Los trabajadores se concentrarán el próximo jueves en la plaza España de Oviedo y convocan una manifestación por la capital asturiana para el día 26
Los trabajadores de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, que gestiona la empresa Tyc Narcea, vuelven a manifestarse para reclamar la reanudación de la actividad en la explotación minera, paralizada tras el fatal accidente ocurrido el 21 de noviembre, en el que fallecieron dos trabajadores.
A lo largo del mes de febrero los trabajadores se concentraron en dos ocasiones en la plaza de España de Oviedo con el mismo propósito recibiendo por parte de la dirección general de Minería un mensaje tranquilizador que les dio a entender que la vuelta al trabajo se realizaría en cuestión de días. Sin embargo, la situación de parálisis en la mina se mantiene. Los trabajadores aseguran que “aún no hay una autorización por parte del Principado para reanudar los trabajos”.
Por ello, tienen previsto realizar una concentración este jueves día 19 en la plaza de España nuevamente y han convocado una manifestación para el día 26 de marzo por las calles de Oviedo.
La plantilla se encuentra en un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) desde principios de febrero y aseguran que la incertidumbre por su futuro laboral va en aumento. “No nos queda otra opción que salir a la calle a defendernos y pedir soluciones, hay mucha incertidumbre de cara al futuro laboral de más de 100 puestos de trabajo”, señala Carlos Menéndez, representante de los trabajadores.
Lamentan que por parte de la dirección general de Minas se hayan llevado a cabo “prácticas como el silencio administrativo, ampliación al extremo de los plazos de solicitud y resolución parcial de documentación, hasta el punto en el cual nos encontramos hoy, sin una respuesta ni autorización para poder reanudar los trabajos”.
Recuerdan que tras el accidente mortal del 21 de noviembre y las investigaciones que se llevaron a cabo, “la empresa con fecha 12 de diciembre ha ido pidiendo la reanudación de los trabajos en la rampla dando opciones a Minas para que, siempre dentro de la máxima seguridad, se reanudaran los trabajos”. Sin embargo, señalan que por parte de la Administración se van dando “largas las veces que llegan a contestar que, por algún motivo, no ocurre mucho”. Recuerdan que también pidió “no reanudar los trabajos mientras se investigue el accidente, que la empresa presente proyectos de cómo se van a hacer los trabajos, los que se deberán autorizar por Minas y lo que hace es alargar y estirar los plazos al límite posible para ir dando contestación”.
Menéndez denuncia además que desde la Administración autonómica se está intentando “bloquear y paralizar la tramitación del proyecto de explotación que se envió en abril pasado sin el cual no nos dejan vender el material que se extraiga con lo que conllevaría el cierre de la mina”.
Por todo ello, la plantilla teme que la empresa pueda decidir rescindir los contratos con los trabajadores “ya que es imposible mantener esta situación”.
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