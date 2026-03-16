La tienda de barrio que volvió a abrir en Cangas del Narcea: dos jóvenes toman el relevo de un negocio centenario cerrado por jubilación

Tener su propio negocio en Cangas del Narcea era algo que Zoraida González Menéndez llevaba tiempo planteándose. Viene de una familia de emprendedores y ella también tenía esa misma inquietud de invertir en su pueblo y ayudar a mantenerlo vivo, a pesar de que trabaja como auxiliar de enfermería en el hospital comarcal de Cangas del Narcea, está estudiando enfermería en la universidad y también sigue desarrollando su carrera como cantante solista.

Fue hace dos años cuando ella y su pareja el tinetense Adrián Mayo Bueno comenzaron a planteárselo más en serio y con el inicio del proyecto "Reconectando generaciones: relevo generacional de pequeños negocios rurales" del Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos, financiado convocatoria de Proyectos de Impacto de la Fundación Caja Rural, conocieron a empresarios del municipio con interés en buscar relevo a su negocio. Estudiaron varias posiblidades que les podían encajar y se decantaron por seguir dando vida a la tienda de alimentación centenaria Casa El Cuco.

Zoraida González y Adrián Mayo en el pasillo central del supermercado. / D. Álvarez

Ambos tenían sus trabajos cuando comenzaron con los trámites para hacerse cargo de la tienda y cuando empezó a funcionar fue Adrián Mayo el que decidió dedicarse por completo al negocio, con el que además dan trabajo a dos personas: una jornada completa y una media jornada.

Reapertura en noviembre

Pudieron reabrir las puertas de la tienda en noviembre, dos meses después de su cierre, y aseguran que la apuesta cumple con las expectativas. Lo que más les llena es ver el agradecimiento de los vecinos del barrio al que da servicio, el barrio de El Fuejo, un poco apartado del centro de la villa, aunque no son sus únicos clientes.

"En el barrio hay mucha gente mayor y se mostraron encantados de ver que la tienda continuaba y nos decían que menos mal que volvía a estar abierta, son muy agradecidos", asegura Adrián Mayo, que explica que han querido mantener la esencia del pequeño supermercado. "Es una tienda de barrio, con un trato cercano con el cliente, también repartimos a domicilio", detalla.

Trámites y acompañamiento

Lo más difícil de poner en marcha el negocio coinciden en que fue realizar toda la tramitación y agradecen el ayuda que encontraron en el Grupo de Desarrollo Rural Alto Narcea Muniellos y lo fácil que se lo puso el anterior dueño, José Manuel Cachón, al que agradecen que durante el primer mes estuviera al pie del cañón con ellos ayudándoles a poner en marcha la tienda y a conocer a todos los proveedores.

Precisamente, reconocen que una de las mayores ventajas de emprender haciéndose cargo de un negocio en funcionamiento es que solo hay que ponerse a trabajar para sacarlo adelante, porque ya tiene un camino andado y unos clientes fieles.

Muchas opciones de emprender en Cangas

Para estos jóvenes emprendedores, Cangas del Narcea es su futuro y tenían claro que querían formar parte de quienes hacen posible que el municipio siga vivo y con actividad. "Nunca valoré irme a vivir a otro sitio, tengo mi vida y mi familia aquí, así que tenía claro que quería apostar por Cangas y por sus negocios", asegura Zoraida González, que considera que en el concejo hay "muchas opciones para emprender".

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En este sentido, la pareja anima a todo aquel que se lo esté planteando porque "merece la pena y hay muchas opciones, se va a jubilar mucha gente y Cangas es un lugar perfecto para vivir, tenemos calidad de vida y por ahora hay todo lo necesario para vivir bien".