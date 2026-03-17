Cangas del Narcea, con la vista puesta en agosto: el Prestoso cierra el cartel de artistas de su novena edición
Entre las últimas confirmaciones del festival de música independiente se encuentran las bandas "Standstill", "Sprints" o "Bassic Partner"
La novena edición del Prestoso, el festival de música independiente de Cangas del Narcea, ya ha presentado el cartel de artistas que pasarán por el escenario del prao de Las Barzaniellas los días 6, 7 y 8 de agosto. Una nueva edición que llega con el impulso del éxito de 2025, en la que el recinto del festival recibió a 5.500 personas y a una veintena de bandas.
La organización celebra tener en el Prestoso a la banda "Standstill", que está celebrando sobre los escenarios el vigésimo aniversario de su disco "Vivalaguerra". También destacan la llegada del garage-punk de los irlandeses "Sprints" o post-punk de los franceses "Bassic Partner".
También habrá solistas como la cantautora Lorena Álvarez, el joven músico ovetense From, la alemana residente en Asturias Fee Reega y el espectáculo de la asturiana Lady Llagar. Cierran las últimas incorporaciones al cartel DJ La Güeriata.
Pero no es todo lo que se podrá disfrutar en el Prestoso. Las primeras confirmaciones incluían a la banda de indie rock argentina "Él Mató a un Policía Motorizado", a los grupos "Rufus T. Firefly", "Nadadora" y la verbena que propone "Ortiga". También estará la banda "Axolotes Mexicanos", la actuación de "joseluis" y el grupo "La Rate Timide". Además, habrá sesiones de DJ a cargo de Lucía Dilema, DJ Coco y Mediocre.
El Prestoso celebra además haber iniciado el año con el premio Iniciativa Turística Musical del Año en los TIM Awards, que organiza la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana (MusicaProCV). Un premio que valoró la programación complementaria al festival propiamente dicho que ofrece el Prestoso, con actividades durante el día vinculadas a la naturaleza, la cultura y tradición de Cangas del Narcea, que permite a los visitantes no solo disfrutar de la música, sino conocer el municipio. Lo que el jurado valoró como "un esfuerzo innovador".
Este premio se une al reconocimiento recibido en 2024 al ser incluido por el Observatorio de la Cultura entre los mejores proyectos culturales en el medio rural.
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