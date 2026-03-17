Minas evalúa con Tyc Narcea las condiciones para la reapertura, pero la paciencia de la plantilla se agota

La dirección general de Minas evaluará previsiblemente esta semana con la empresa Tyc Narcea las condiciones para la reapertura de la explotación de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), una vez concluida la investigación sobre el accidente de noviembre del pasado año, en el que fallecieron dos trabajadores. Desde el primer momento, la investigación apuntó a un hundimiento «fortuito e inesperado» de una galería.

Sin embargo la paciencia se le agota tanto a la empresa como a los trabajadores, tras casi cuatro meses sin actividad y más de un mes bajo un Expediente de Regulación de Empleo. De hecho la plantilla volverá a manifestarse en Oviedo para reclamar la reanudación de la actividad.

A lo largo del mes de febrero los trabajadores se concentraron en dos ocasiones en la plaza de España de Oviedo con el mismo propósito recibiendo por parte de la dirección general de Minería un mensaje tranquilizador que les dio a entender que la vuelta al trabajo se realizaría en cuestión de días. Sin embargo, la situación de parálisis en la mina se mantiene. Los trabajadores aseguran que «aún no hay una autorización por parte del Principado para reanudar los trabajos».

Por ello, tienen previsto realizar una concentración este miércoles día 18 en la plaza de España nuevamente y han convocado una manifestación para el día 26 de marzo por las calles de Oviedo. Lamentan que por parte de la dirección general de Minas se hayan llevado a cabo «prácticas como el silencio administrativo, ampliación al extremo de los plazos de solicitud y resolución parcial de documentación, hasta el punto en el cual nos encontramos hoy, sin una respuesta ni autorización para poder reanudar los trabajos».

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Según las fuentes consultadas, la vuelta a la actividad estará ligada a la aprobación de un permiso de explotación que trascienda el Proyecto de Investigación Complementario (PIC) bajo el que operaba la unidad, y cuyo encaje administrativo está sometido a análisis.