Tercera derrota consecutiva para el Narcea en un partido “superemocionante” frente al Navia

Los de Cangas del Narcea viajaron a Navia donde jugaron un partido “muy disputado” y “superemocionante”, en el que al final no se pudo dar la ansiada victoria y el Narcea regresó a casa con un resultado de 3-2, pero con la sensación de estar jugando bien.

“Empezamos peor que el rival, con un cambio en la forma de jugar, no nos acoplamos muy bien y se adelantaron en el marcador”, detalla el entrenador del equipo, Andrés Linde, que asegura que una vez reestructurado el equipo el juego “mejoró y conseguimos empatar, pero en un error nos hicieron el 2-1 cuando más dominábamos, cerca del descanso, pero lejos de rendirnos el equipo vuelve a empatar el partido antes del pitido final del primer tiempo”.

El primer gol del partido llegó del lado del equipo local, de Aitor Vázquez, que fue el artífice del segundo antes de finalizar la primera parte. Por el Narcea fue Marino Menéndez quien estrenó el marcador logrando el primer empate. El segundo empate lo consiguió Enol Fernández, pero finalmente el Navia se llevó el partido con el gol de Sergio Labrado en el minuto 70.

Tres puntos para el Navia que lo sitúan a uno del Narcea en la clasificación, que esta semana se encuentra el tercero de la tabla.

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“Llevamos tres derrotas seguidas, es una minicrisis de resultado, pero el equipo no está jugando mal, estamos cometiendo errores que no cometíamos hace un mes, pero el equipo está dándolo todo y estamos seguros de que esta racha negativa va a terminar”.