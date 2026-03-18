Dos vinos tintos cangueses conquistan al jurado del concurso Atlantic: los monovarietales de carrasquín y verdejo se llevan sendas medallas de oro

Los vinos tintos La Media Vuelta carrasquín y La Media Vuelta verdejo de la bodega canguesa Las Danzas han logrado conquistar al jurado de expertos del Concurso Atlantic, celebrado en Cangas del Narcea este lunes con la participación de alrededdor de un centenar de vinos elaborados en diferentes puntos de España de la zona considerada de influencia atlántica.

Estos dos vinos cangueses fueron los únicos que lograron dar medallas a la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cangas, organizadora del certamen. Se trata de elaboraciones del 2024 con tiempo de crianza en barrica. Unos monovarietales que aún no han salido al mercado y que ahora lo harán con su primer reconocimiento.

La directora general, Begoña López, Carmen Martínez y el alcalde José Luis Fontaniella con los vinos premiados. / Benito Sierra

"Me prestó mucho, estuve presenté cuando el jurado desveló el resultado y fue muy emocionante el momento en el que destaparon el vino y vi que era nuestro y seguidamente llegó el otro", cuenta la bodeguera y viticultora Carmen Martínez, que confiesa que es la primera vez que se lleva una medalla de oro por sus tintos.

"Siempre piensas que los blancos son los que más posibilidades tienen, porque suelen ser los más premiados en concursos, así que me gustó que fueran los dos tintos los que se llevaron el oro, para mí fue una doble ilusión", asegura la bodeguera y viticultora.

Además, cuenta que se sorprendió con las felicitaciones recibidas por su monovarietal de la variedad de uva carrasquín, ya que es el primer año que apuesta por esta elaboración, ya que hasta ahora realizaba un vino mezcla de las variedades carrasquín y mencía.

Un impulso para la bodega

Para la bodega Las Danzas, es su segunda participación en el concurso que se celebra en Cangas del Narcea. De hecho, considera que "en el concurso de casa siempre hay que participar, ya que se celebra aquí no tiene lógica no presentar los vinos".

Además, Carmen Martínez tiene especial cariño al concurso, ya que su primera participación supuso llevarse otra medalla, en ese caso, con su blanco madurado en barrica de roble asturiano. "Ese premio supuso un antes y un después para la bodega, sirvió para dar a conocer a la bodega y lo notamos mucho", asegura. Entonces no solía participar en concursos y era el primer premio que recibían sus vinos, tras el que fueron llegando otros de distintos concursos.

DOP Rías Baixas, la más premiada

El concurso cangués repartió 19 premios, siendo la Denominación de Origen Protegida Rías Baixas, de Pontevedra, la se llevó el mayor número de medallas, ocho en total. También fue una bodega de esta DOP la clara ganadora del concurso con cinco vinos premiados. Se trata de bodega Santiago Roma que se llevó tres medallas de oro con sus vinos blancos jóvenes Santiago Roma 2024, Santiago Roma Selección 2024 y Colleita de Martis 2024, siendo la categoría con más premiados. También logró medalla de oro con el blanco con barrica Pedranai 2023, y una de plata con su espumoso Burbulla Santiago Roma 2024.

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Otras marcas de calidad con vinos premiados en el concurso cangués fueron la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Vino de la Tierra de Castilla y León, con dos vinos blancos con medalla de oro; la DOP Bizkaiko Txakolina, de Vizcaya; la IGP Vino Tierra Barbanza e Iría, de A Coruña; IGP Vino Tierra Costa Cantabria, DOP León, DOP Ribeira Sacra, en Lugo; DOP Bierzo, León; y DOP Valdeorras, en Ourense.