El parador más barato del norte de España está en Asturias y es el más valorado por los viajeros en internet: 89 euros la noche
El hotel, que recibe al año unos 30.000 huéspedes, posee la biblioteca más grande de la compañía
El parador más barato del norte de España está en Asturias y es el más valorado por los viajeros de toda su red de hoteles, que suma 89. Se trata del parador de Corias, en Cangas del Narcea, donde la noche este mes de marzo cuesta tan solo 89 euros, menos que algunos alojamientos de tres estrellas de la región.
El parador de Corias, conocido como "el Escorial de Asturias", abrió sus puertas en julio de 2013 con 50 habitaciones, aunque meses después, a raíz de su alta demanda, amplió a las 76 que tiene en la actualidad. Cuenta con spa, piscina, aparcamiento y restaurante. Al año reciben 30.000 huéspedes, casi el 20% son extranjeros, que disfrutan de la tranquilidad y la belleza de un parador que se ubica dentro de un impresionante monasterio declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional.
"Los paradores están situados en castillos, palacios, conventos o monasterios y eso supone un aliciente importante para ser visitados. Aunque, en el caso de Corias, quizá tiene un peso proporcionalmente similar a su situación geográfica. Gran parte de los que vienen lo hacen debido al entorno natural donde está ubicado. Estar situado a las puertas del Parque Natural de Fuentes del Narcea y de la Reserva de Muniellos nos hace ser anfitriones de los viajeros que buscan naturaleza, paisaje y paisanaje de esta bella zona del suroccidente asturiano", aseguró Daniel González González, director del Parador de Corias, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA.
Los mayores tesoros del hotel
Año tras año, el parador de Cangas del Narcea es el que obtiene las mejores valoraciones de toda la red, en base a los datos recabados a través de las distintas webs de valoraciones (Google, Tripadvisor, Booking, Expedia, etc). Según Daniel González, los mayores tesoros del hotel son la biblioteca y los restos arqueológicos. Muchos de los viajeros que nos visitan ya conocen, por fotografías o por amigos que nos visitaron previamente, de la existencia de la biblioteca. Aun así, al ser la biblioteca más grande de la compañía de Paradores, siempre sorprende por ser un remanso de paz y por su ambiente tranquilo y sereno. Su tamaño y las enormes estanterías de madera, muy bien conservadas y repletas de libros, hacen que sea una visita obligada a las personas que se alojan con nosotros", explica.
Monjes dominicos
Hasta el año pasado, el Parador de Corias convivía con monjes dominicos. Pero los dos últimos frailes, Francisco Javier García, más conocido como "Pachi", y Emiliano Burgos, se despidieron en septiembre de sus parroquias. La Orden de Predicadores ha decidido poner fin a su presencia en el Suroccidente desde 1860. En 2002 ya habían vendido al Principado de Asturias las instalaciones, reconvertidas en el parador.
Los precios
¿Cuánto cuesta dormir allí? Pues menos de lo esperado. De hecho, es uno de los paradores más económicos de toda España. Este mes hay varias noches con un precio de 89 euros. Es el caso, por ejemplo, del domingo 23, lunes 24, martes 25, miércoles 26 y jueves 27. En abril suben ligeramente los precios, aun así se pueden encontrar días a 94 euros, una tarifa relativamente baja en comparación con otros hoteles de lujo.
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