Aprender francés en el corazón de Europa: la Escuela de Idiomas de Cangas viaja a Bruselas con el programa Erasmus+

En Bruselas (Bélgica) está un grupo de la Escuela Oficial de Idiomas de Cangas del Narcea gracias al programa Erasmus+. Es la segunda estancia de corta duración que realiza el centro este año, la anterior llevó a otro grupo de alumnas a disfrutar de una inmersión lingüística en Finlandia, en la ciudad de Kuopio.

En esta ocasión es el departamento de francés el que ha realizado el viaje. En él participa la directora de la escuela, Florentina Fraga, acompañando a los estudiantes Pablo García- Argüelles, Rocío Hernández, Ana Dolores del Pozo, Elvira Castro y Covadonga Fernández.

El grupo cangués llegó el pasado sábado a la capital europea donde se han integrado en un centro de formación continuada para adultos denominado EPFC, que cuenta con enseñanza de idiomas, pero también imparte contabilidad, nuevas tecnologías, comercio, entre otras.

Los participantes se integran en las clases habituales del centro y, en este caso, asisten específicamente a francés, donde se han encontrado con estudiantes de diferentes partes del mundo que están en Bruselas y están aprendiendo el idioma.

Intercambio de opiniones

"Están conociendo otras metodologías y también tienen la oportunidad de intercambiar opiniones con el propio alumnado, que fundamentalmente llega de otros países y necesitan aprender francés para integrarse en la propia sociedad", detalla la profesora y coordinadora del programa Erasmus+ en el centro cangués, Mónica González Alonso.

Además del aprendizaje del idioma, los estudiantes tienen previsto aprovechar esta movilidad "para entrevistar a otros alumnos, conocer más el movimiento migratorio en Bruselas y, por supuesto, tienen previstas visitas culturales, también a las instituciones de la Unión Europea y participan en otras formaciones como las relacionadas con la digitalización", detalla.

"Es una inmersión total", destaca González Alonso, que subraya la oportunidad que supone para Escuela Oficial de Idiomas canguesa contar con la Acreditación Erasmus+, lo que significa que durante cinco años tendrá la posibilidad de poder seguir desarrollando movilidades a países europeos de diferentes duraciones.

Experiencia en Finlandia

De hecho, ella misma participó en el primer viaje Erasmus de este año a Finlandia y confiesa que es una experiencia que está deseando repetir. Aparte del idioma, destaca todo el aprendizaje cultural y sobre el país que supone este tipo de inmersiones.

"Nos pareció muy interesante ver cómo se incorpora el frío en la vida cotidiana y todo el tipo de actividades que desarrollan en el medio natural, además nos encontramos con que la gente es muy amable", detalla.

Algo que les sorprendió, fue poder comprobar en directo cómo es la educación pública del país, que tanto se pone como ejemplo. "Visitamos un centro de secundaria y nos pareció impresionante, las instalaciones estaban como nuevas, pero sobre todo por la mentalidad de la gente hacia la educación y lo público, le tienen mucho aprecio y lo cuidan".

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En unas semanas, tienen previsto que los participantes de ambas experiencias Erasmus puedan compartir con el resto de la escuela el aprendizaje que han supuesto ambos viajes para animar al resto de estudiantes a sumarse a las propuestas que puedan surgir en los próximos años.