Cuenta atrás para la Semana Santa en Cangas del Narcea: todos los horarios de los oficios en la Basílica

Cangas del Narcea ya cuenta los días para vivir con devoción su Semana Santa, un momento muy esperado en el que la Cofradía del Cristo de la Salud se prepara intensamente para recorrer las calles con sus tradicionales procesiones. Toda la atención de la villa se centrará en los actos religiosos que acogerá la Basílica de Cangas del Narcea, auténtico epicentro de esta celebración. Los actos litúrgicos en el templo cangués darán comienzo el sábado 28 de marzo con un oficio a las 20.00 horas. Al día siguiente, el Domingo de Ramos, 29 de marzo, los fieles están llamados a congregarse en la Basílica a las 12.30 horas para participar en la tradicional celebración que abre la puerta a los días grandes de la Pasión.

El Jueves Santo será uno de los momentos más intensos para la parroquia y los cofrades. En la Basílica, los Oficios de la Cena del Señor tendrán lugar a las 19.00 horas, seguidos a las 20.30 horas por la emotiva Procesión del santo Encuentro, cuyo momento culminante se vivirá en la Plaza de Ayuntamiento. Esta jornada de profundo recogimiento concluirá con la Hora Santa y los turnos de vela, programados para las 23.00 horas.

El fervor continuará el Viernes Santo, comenzando al mediodía, a las 12.00 horas, con el Vía Crucis y la celebración penitencial que incluirá confesiones en la propia Basílica. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, se celebrarán los Oficios de la Pasión, dando paso a las 20.30 horas a la solemne procesión del Santo Entierro, donde la devoción y el trabajo de la Cofradía del Cristo de la Salud volverán a ser protagonistas en las calles de la villa.

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Finalmente, la culminación de la Semana Santa llegará con los oficios de la Resurrección del señor. El sábado 4 de abril, la Basílica de Cangas del Narcea acogerá la vigilia pascual a las 21.30 horas. Los actos oficiales de estos días santos en la villa se cerrarán el domingo 5 de abril, con una última celebración programada a las 12.30 horas