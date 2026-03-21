Cangas del Narcea disfruta de su gran festividad vinícola: "La historia, la cultura y la tradición del vino despiertan un gran ánimo festivo e interés"

La tercera edición de la Fiesta de Trasiego de Cangas del Narcea regresó este viernes con la luna menguante de marzo, la cual marca el inicio de este festejo que se celebra en torno al vino. Esta festividad pone en valor una actividad que, varias veces al año, se lleva a cabo en todas las bodegas durante la elaboración del vino, coincidiendo la última con la segunda mitad del mes de marzo.

El fin de semana vitivinícola, impulsada por la Junta Local de Hostelería, arrancó este viernes en la plaza La Oliva con el homenaje a Evaristo Gómez y Alicia Martínez, hosteleros del bar Luciano de Puenticiella, a quienes se quiso reconocer "su dedicación inquebrantable en la promoción del concejo y del prestigioso vino de Cangas".

"Ambos son viticultores de toda la vida y que siempre lo han hecho de forma tradicional", detalló Joaquín Fernández, vicepresidente de la Asociación de Museos del Vino de España, cangués que en la edición del año pasado participó en la demostración pública del proceso del trasiego junto a José Manuel García, presidente de los hosteleros locales.

"El trasiego consiste en la finalización de todos los procesos del vino bueno para posteriormente poder beberlo", detalló Fernández, para el que la festividad canguesa es "una oportunidad" para "reconocer y recordar que el trasiego es un proceso clave para el afinamiento del vino tras finalizar la fermentación". Así, una vez finalizado todo el proceso, el vino "queda limpio, transparente y listo para estar totalmente presentable".

Y eso es lo que los asistentes a la fiesta pudieron ver con sus propios ojos este sábado, jornada en la que se escenificó el proceso de tratamiento del vino. En concreto, detalló Fernández, consiste en colocar una llave o grifo a una barrica "para abrirlo, sacar el vino y traspasarlo a otra barrica". Con ello, los posos del vino quedan en el fondo del primer recipiente mientras que en el nuevo reposará, durante una o dos semanas, el vino antes de estar listo para consumir.

Además de la escenificación, la jornada de sábado contó con mercado y zona gastro y, sobre todo, con actuaciones musicales en directo que arrancaron al mediodía con "Lo Nueso" y siguieron a lo largo de la tarde con "Algaire" y el grupo de baile "Perendengue". Por su parte, en la carpa habilitada para la fiesta, actuó "Ún de Grao" tras la muestra del trasiego, mientras que los establecimientos Casa Farruco, Moreno, Serrano y Nuevo Café contaron con las actuaciones de "De sur a norte" y los locales "Kilika Santa", entre otros. "La historia, la cultura y la tradición del vino despiertan un gran ánimo festivo e interés", concluyó Fernández, que destacó la gran afluencia de asistentes en las dos primeras jornadas de la fiesta.

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Por último, este domingo, a las 11.00 horas, volverán a abrirse las puertas del mercado artesano y del espacio gastro de la festividad, los cuales permanecerán abiertos hasta las 16.00 horas. El grupo asturiano "Alienda", que combinan música tradicional con estilos contemporáneos, pondrán la nota musical durante la última jornada.