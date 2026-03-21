Los vecinos de Puenticiella Evaristo Gómez y Alicia Martínez reciben el reconocimiento de la Fiesta del Trasiego de Cangas del Narcea por toda una vida de dedicación: “Aquí se trabajó mucho”

Los vecinos de Puenticiella, en Cangas del Narcea, Evaristo Gómez Campo y Alicia Martínez Rodríguez fueron los protagonistas de la inauguración de la tercera edición de la Fiesta del Trasiego del Vino Nuevo, una cita organizada por la Junta Local de Hostelería para dar continuidad a la celebración de la Fiesta de la Vendimia de octubre y acercar a los asistentes al proceso de elaboración del vino dentro de un ambiente festivo.

“Por su dedicación inquebrantable en la promoción de nuestro concejo y el prestigioso vino de Cangas”, recoge la placa que el presidente de los hosteleros cangueses, José Manuel García “Manolito”, entregó a los homenajeados que desde 1980 se pusieron al frente del bar Luciano de Puenticiella, que abrieron en 1954 los padres de Evaristo, Joaquín Gómez y Herminia Campo, a la vez que mantuvieron la actividad agrícola y ganadera vinculada a la casa.

“Estamos muy agradecidos a la Junta de Hostelería por acordarse de nosotros, fue una sorpresa que no nos imaginábamos cuando el presidente Manolito nos llamó para vernos”, cuentan los homenajeados.

Cosecha de 5.000 kilos de uva

Una de las características que este galardón es que busca valorar la apuesta por el concejo y la vinculación con el vino. En este caso, el viñedo es parte inseparable del bar Luciano. Durante generaciones mantuvieron unas cinco pequeñas parcelas de viñedo y una bodega propia en la que se elaboraban unos 5.000 kilos de uva que servían para el consumo propio, pero también para vender en el bar, convirtiéndose durante años, sobre todo durante el auge de la minería, en uno de los productos más demandado. “El vino gustaba mucho”, enfatiza Evaristo Gómez.

Evaristo Gómez y Alicia Martínez en uno de los viñedos antiguos de la casa. / D. Álvarez

Una apuesta por la tierra y por mantener la tradición de la elaboración del vino que fue capaz de calar en la siguiente generación, en su hijo Luciano Gómez, que da continuidad al legado familiar convirtiendo esos pequeños viñedos en parte de la bodega La Verdea, integrada en la Denominación de Origen Protegida Cangas. Una continuidad Evaristo Gómez Campo y Alicia Martínez Rodríguez miran con orgullo. “Ver que la casa continúa y sigue de esta manera, convertida en una bodega de la DOP es un orgullo para nosotros”, reconocen.

Evaristo Gómez recuerda que tuvo la oportunidad de emigrar a Australia, donde vivía su hermano, pero la noche antes de hacer el pasaporte se arrepintió y volvió a casa con la decisión tomada de ayudar a sus padres y cuando llegase el momento darles el relevo. Recuerda que entonces había mucho trabajo, tanto en el bar como en la casa, por la forma en la que se trabajaban las tierras. Así que se unió a ellos y más tarde también se incorporaría su mujer.

“Aquí se trabajó mucho, mi padre estuvo al pie del cañón en el bar día tras día, no se cerraba nunca, además él era una persona muy apreciada y querida y eso atraía a la gente y el bar estaba lleno y funcionando todo el día”, rememora Evaristo Gómez.

"Que no dejen caer los pueblos"

Era la época del auge de la minería y el propio pueblo era entonces un hervidero de gente, recuerda que en las casas de la localidad se hospedaban hasta medio centenar de mineros llegados sobre todo de Galicia. Un momento de ebullición que les tocó de lleno cuando tomaron las riendas del bar, que siguiendo con lo que había hecho la generación precedente, funcionó sin descanso, día y noche, hasta su cierre hace tres años. De hecho, no recuerdan haber cerrado más que en alguna ocasión muy extraordinaria.

Tras toda una vida vinculados a Puenticiella, Evaristo Gómez y Alicia Martínez animan a los jóvenes a mirar al pueblo: “Que apuesten por desarrollar una actividad y no dejen caer los pueblos, que se animen a volver para que puedan conservarse”.

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La Fiesta del Trasiego se desarrollará hasta el domingo, teniendo lugar el sábado los actos centrales de la celebración, con numerosas actuaciones musicales a lo largo de la jornada y la escenificación del trasiego tradicional, recuperando cómo se hacía este trabajo antaño, de forma manual. Será a las 19.30 horas, en la carpa de ubicada en la plaza La Oliva.