Esta es la exposición de Cangas del Narcea que no te puedes perder: la historia minera cobra vida a través de Playmobil

Cangas del Narcea suma a su oferta cultural una propuesta tan original como didáctica que promete atraer a públicos de todas las edades. Bajo el título "Playmineros: la evolución de la minería", el Aula Asociación Memoria Minera, situada en la céntrica calle Pelayo, ha puesto en marcha una singular exposición temporal protagonizada por las emblemáticas figuras de Playmobil. La muestra, que abrió sus puertas este 20 de marzo y permanecerá instalada hasta el próximo 19 de abril de 2026, propone un recorrido histórico y visual por la profesión minera bajo el sugerente lema "la minería como nunca la habías visto".

Esta iniciativa cultural se presenta como una oportunidad excelente para acercar el patrimonio industrial y la memoria histórica de las cuencas mineras a las nuevas generaciones mediante un formato lúdico y accesible. La organización ha diseñado la exposición pensando expresamente en el disfrute de toda la familia, estableciendo además que el acceso al recinto sea de carácter totalmente gratuito. Para facilitar la afluencia de visitantes locales y turistas, el espacio mantiene sus puertas abiertas durante los fines de semana. El horario regular de visitas comprende los viernes por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas; los sábados en doble turno, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas; y los domingos en horario matinal, de 11.00 a 13.00 horas.

Noticias relacionadas

Asimismo, con el objetivo de dar cabida a colectivos interesados en profundizar en esta temática, los promotores de la muestra ofrecen la posibilidad de concertar visitas para grupos fuera del horario de apertura habitual. Para ello, los interesados deben gestionar sus reservas con antelación.