Un tesoro documental salvado de la desaparición: así se recuperó un archivo de 4.000 documentos que recoge la memoria de la nobleza asturiana

Durante las últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX la mayor parte de las familias de la nobleza asturiana se deshicieron de sus patrimonios. Esto supuso que todos los archivos que guardaban celosamente en sus palacios o casonas, fundamentales para demostrar la propiedad de fincas, donde se recogían pleitos, acuerdos o transacciones, dejaron de tener utilidad y muchos de ellos se destruyeron o desperdigaron.

En ese momento, el interés por la historia del cangués José Luis Ferreiro (Cangas del Narcea, 1903 – Gijón, 1936) fue determinante para que se salvara de la quema una gran cantidad de documentación perteneciente a las grandes familias del Suroccidente, temporalmente enmarcada entre el siglo XV y principios del XX. “Gracias a su interés y a su parentesco con varias casas señoriales de Cangas del Narcea, Tineo y Laciana consiguió hacerse con archivos muy completos o restos de varios de esos fondos”, detalla Juaco López, presidente de la asociación cultural “Tous pa tous. Sociedad canguesa de amantes del país”, entidad que se ha encargado de que este fondo documental compuesto por unos 4.000 documentos haya sido inventariado y depositado en el Archivo Municipal de Cangas del Narcea.

Permite reconstruir la historia social

López señala que mientras las casas señoriales estuvieron en funcionamiento se podrían comparar con “auténticas empresas”, donde los archivos eran “fundamentales” y, por ello, estaban “perfectamente ordenados y guardados”. Su llegada a nuestros días ayuda a reconstruir la historia social de la zona, puesto que, aunque son fondos familiares, esas familias eran las que ostentaban el poder de todo el territorio. “Controlaban toda la actividad económica y política de esta zona”, detalla López.

Legajos de la colección documental de José Luis Ferreiro Blanco. / Tous pa tous

De este modo, bucear en toda esta documentación recuperada permite conocer “la historia económica del campesinado de esta zona, hay información sobre las rentas que pagaba la gente, lo que sembraban, la ganadería que tenían, porque estas grandes casas tenían animales en aparcería con campesinos, así que hay muchos libros de aparcería”, explica el presidente del “Tous pa tous”.

La importancia de las brañas también se ve reflejada en esta documentación a través de contratos de arrendamiento con los vaqueiros de alzada, los pleitos… “Hay una gran cantidad de información relacionada con las brañas, que eran las minas de antiguamente, se puede decir que la gran riqueza de este concejo eran las brañas, también hay mucha documentación de viñas, las hay por todos lados y se puede ver a través de documentos de compra-venta y también de pleitos”, resume.

Vida política, religiosa y familiar

Pero el control de la tierra es solo una de las muchas facetas de la vida de antaño que se puede reconstruir a través de la documentación preservada por José Luis Ferreiro Blanco y, posteriormente, su familia.

También se puede conocer más sobre la política y el funcionamiento de la Administración pública, puesto que en estas familias se encontraban los cargos públicos, los que hoy serían conocidos como concejales, que entonces eran regidores. Puestos representativos que eran vendidos por la Corona y se convertían en perpetuos, siendo heredados de padres a hijos.

La vida religiosa también está recogida en la documentación. Las casas señoriales eran, en la mayor parte de los casos, las fundadoras de las capillas, tanto exentas como las integradas dentro de una iglesia. Asimismo, López señala que a través del archivo también se puede ver “el funcionamiento de estas familias, sus matrimonios y estrategias”.

Importante para todo el Occidente

Un archivo que no solo es importante para Cangas del Narcea. En él se recoge información de otros concejos del Occidente como Salas, Grandas de Salime, Tineo y Allande, además del valle de Laciana (León), gracias al interés de conservación de José Luis Ferreiro y su posibilidad de acceder a él, ya que le unía relación de parentesco con distintas casas señoriales. De ahí que en su colección esté la documentación de las siguientes casas: Uría (Santulaya, Cangas del Narcea), que comprende también las casas de Miravalles, Sierra de Pambley y del Río o Riego, de Tuña (Tineo); Flórez Valdés (Carballo, Cangas del Narcea), que incluye las casas de Bimeda, Marrón y Rodríguez el Prieto, de Cangas del Narcea; la casa de Carballedo (Allande) y la del Calello (Salas); Blanco del Valle (Regla de Naviego, Cangas del Narcea) y Buelta-Lorenzana (Puebla de Las Rozas, Laciana, León). También se hizo con restos de los archivos de la casa de Omaña, de Cangas del Narcea, y del monasterio benedictino de San Juan de Corias, así como numerosos padrones de hidalgos del siglo XVII de Grandas de Salime, de donde procedía su familia paterna, otro de Allande de 1607.

Precisamente, Juaco López destaca la importancia de los padrones de hidalgos por ser “los censos que hay para conocer la población de la época, los nombres, las familias” y hace hincapié en que toda la información que se recopila en el archivo tiene “un gran valor para conocer la historia de Cangas del Narcea y el occidente de Asturias”.

Otros documentos interesantes que se pueden encontrar entre los 4.000 documentos clasificados en 50 cajas en el Archivo del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, son numerosos y documentados árboles genealógicos de familias asturianas, que realizó el propio José Luis Ferreiro.

“Armorial de Cangas del Narcea”

Destaca un manuscrito de la segunda mitad del siglo XVII conocido como “Armorial de Cangas del Narcea” en el que se describen las armas o escudos heráldicos de las más importantes casas asturianas y como cosa diferencial incluye setenta dibujos coloreados de los escudos. Se trata de “un excepcional manuscrito que sigue la obra de Tirso de Avilés: «Sumario de armas y linajes de Asturias», escrita en 1590; se conservan unos siete manuscritos ahora en Asturias, pero la diferencia es que ninguno tiene los dibujos de los escudos”, subraya López. Esta obra se publicará próximamente en edición facsímil por KRK Ediciones con la colaboración del “Tous pa Tous”.

Una página del "Armorial de Cangas del Narcea". / D. Álvarez

Carta del general Riego

Otra pieza singular de la colección es la correspondencia, destacando una carta escrita por el general Rafael del Riego, el 3 de diciembre de 1820, desde Cangas del Narcea. A principios de ese año, el general nacido en Tuña (Tineo), había liderado el pronunciamiento militar en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) en el que se proclamó la Constitución de 1812, dando inicio al Trienio Liberal. En la carta que se conserva en este archivo Riego escribe al “Ciudadano Sr. Alcalde Constitucional de esta villa” – así está encabezada la misiva -, que por aquel entonces era Antonio Flórez Valdés, para aceptar “gustosísimo” el mando del cuerpo de voluntarios de Cangas del Narcea que le habían solicitado.

Carta del general Riego. / D. Álvarez

Cofradía Virgen del Acebo

Entre las curiosidades que esconde este gran archivo documental y que puede dar pie a abrir investigaciones históricas, los miembros del “Tous pa tous” han puesto la vista en un documento que habla de la existencia de una cofradía de Nuestra Señora del Acebo vinculada a la capilla del pueblo de Folgueiraxú (parroquia de Naviego), de la que no se tenía constancia. Lo que abre la puerta a indagar sobre la fundación de esa cofradía y la existencia de una imagen de la Virgen del Acebo en esta pequeña capilla canguesa.

Trabajo de recuperación e inventariado

El “Tous pa tous” fue el encargado de llevar a cabo el trabajo de recuperación de este archivo en colaboración con la propietaria de la colección, María Teresa González Ferreiro, sobrina de José Luis Ferreiro, y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea. Una vez en su poder, el colectivo cultural encargó al cangués Jonathan Álvarez Díaz la realización de un inventario de la colección documental y su organización en archivadores, una labor que realizó con el apoyo de Marta Veiga Fontaniella, archivera del Archivo Municipal de Cangas del Narcea, y de los integrantes del “Tous pa tous” Mercedes Pérez Rodríguez, Alberto Cachón Antón y Juaco López Álvarez.

Por la izquierda, José Manuel Collar, Mercedes Pérez, Jonathan Álvarez y Juaco López el día de la recepción de la colección documental en el Archivo Municipal de Cangas del Narcea, 2024. / Tous pa tous

Al inventario se puede acceder desde la página web del “Tous pa tous” y permite conocer el contenido que atesora el archivo. Los investigadores y personas interesadas podrán consultar los documentos en el archivo municipal cangués. Su responsable, Marta Veiga, agradece la confianza de la asociación y de la propietaria de la colección y enfatiza “la importancia que tiene para Cangas que esta documentación esté aquí, para nosotros es un orgullo y una satisfacción”.

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Importancia para el archivo municipal

Juaco López recuerda que “lamentablemente, el archivo municipal de Cangas del Narcea conserva muy poca documentación. Fue destruido en 1808 por el ejército francés durante la Guerra de la Independencia y en los años sesenta del siglo XX, el propio ayuntamiento tiró a la basura la mayor parte de la documentación del siglo XIX”. Asegura que para el “Tous pa tous” era importante que el archivo documental del cangués José Luis Ferreiro se quedase en el concejo: “Hay que atacar la crisis del concejo desde muchos frentes y dejar que la documentación siga marchando fuera no deja de ser un empobrecimiento más”.