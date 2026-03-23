El Narcea rompe la racha de tres derrotas con un empate frente al Triple A Gijón

El Narcea suma un ansiado punto tras tres derrotas consecutivas que habían roto con la buena racha de victorias que llevaba el equipo de Cangas del Narcea. Con un resultado 3-3 se cerró el partido frente al Triple A Gijón jugado en El Reguerón-Francisco Rodríguez García y el equipo cangués mantiene su objetivo de meterse en los puestos de promoción.

El entrenador del Narcea, Andrés Linde, asegura que el partido comenzó bien, con dominio del rival, pero con el Narcea consiguiendo adelantarse en el marcador con dos goles marcados por Marino Menéndez y Juan Tadeo Marcos. Pero en “un error nuestro en el descuento llegó el gol del Triple A y supimos que íbamos a tener problemas en el segundo tiempo”. Un gol que marcó el jugador Jaime González Ablanedo.

Llegó el empate a dos, marcado por Álvaro Menéndez, en el minuto 80 de la segunda parte, pero Linde reconoce que durante todo el tiempo el Triple A hizo “méritos para empatar”. No obstante, al partido todavía le quedaba tensión y “en una jugada aislada” el Narcea logra ponerse en el marcador 3-2 gracias a Marino Menéndez, pero en una jugada a balón parado, de nuevo, Álvaro Menéndez logró el empate para el Triple A Gijón.

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“Fue un empate justo por los méritos de ambos equipos”, resalta Linde, que reconoce que el Narcea se encuentra en un momento complicado. “Estamos con la flecha para abajo y los equipos que vienen detrás aprietan mucho y sabremos que podemos quedarnos fuera de la promoción, pero vamos a luchar porque hasta ahora nadie nos regaló nada y vamos a seguir luchando por meternos”, resume el entrenador, que señala que el punto débil del equipo está en los problemas físicos que arrastran los jugadores. “No podemos entrenar todo lo intenso que debemos, pero cambiaremos la dinámica del equipo para volver a ganar y meternos en la promoción”, confía Linde.