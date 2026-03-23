El oso vuelve a visitar la finca del líder del PP en Cangas del Narcea: “¿Conseguiré hacer miel este año?”
Álvaro Queipo tiene previsto crear un nuevo colmenar, después de que el plantígrado destrozase el que tenía en octubre, y cambiarlo de ubicación dentro de pueblo de Sorrodiles
Con la llegada de la primavera, la cámara de fototrampeo que el líder del PP asturiano, Álvaro Queipo, tiene situada en su finca del pueblo cangués de Sorrodiles ha captado la primera imagen de la temporada de un oso merodeando por la zona. Aficionado a la apicultura desde hace unos años, Queipo, junto a su padre y su tío, tenía un colmenar en la localidad canguesa que el pasado mes de octubre fue arrasado por un plantígrado.
En sus redes sociales compartió la foto nocturna del animal que la cámara captó la noche del pasado viernes. Una imagen que acompañó con la pregunta "¿Conseguiré hacer miel este año?".
Porque la idea del político de Castropol, con raíces familiares en el pueblo cangués, es volver a empezar de cero y construir un nuevo colmenar. Además, lo cambiará de ubicación para ver si tiene más suerte y evita la entrada del oso.
Recuerda que, para acceder a las colmenas de su finca, protegidas por dos pastores eléctricos, el animal excavó un agujero de un metro de profundidad que le permitió sortear las descargas de los pastores y entrar hasta las colmenas, que destrozó por completo.
"Pedimos una finca prestada a un vecino que está justo enfrente, encima del pueblo, y allí las vamos a ubicar para ver si tenemos más suerte", detalla Queipo, que en los próximos días se pondrá a trabajar en la adecuación de la zona para en poco tiempo colocar las colmenas y comenzar con su cuidado para poder obtener miel que utilizan para autoconsumo.
La afición de Queipo por la apicultura comenzó en 2020, durante la pandemia. Tal y como relató en un reportaje para LA NUEVA ESPAÑA, hizo un curso de apicultura en los Oscos y decidió recuperar la tradición familiar, puesto que ya su abuela tenía truébanos en Cangas.
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