El telecentro de Cangas cumple 25 años: de las colas para chatear media hora a realizar los trámites online, así han cambiado sus usos

Con más de 5.700 usos en un año comenzó la andadura del Servicio de Dinamización Tecnológica Local, entonces Telecentro, en Cangas del Narcea hace 25 años. Era marzo de 2001 cuando se abría una sala con 10 ordenadores y conexión a internet en el edificio de la estación de autobuses. En ese momento, pocos tenían un ordenador en su casa y muchos menos, conexión a internet, los teléfonos inteligentes no existían aún.

De este modo, la apertura de este servicio público, que no solo facilitaba al usuario el uso de un ordenador y una conexión a Internet de forma gratuita, sino también el asesoramiento y la formación necesarios para su utilización, fue todo un revulsivo, que en sus inicios llegó a registrar colas para poder utilizar un ordenador, lo que obligó a tener que tasar los tiempos de permanencia en función del uso que se iba a realizar para facilitar la rotación.

Los datos muestran el interés que despertó la llegada del Telecentro con 5.739 usos totales en su primer año de apertura y la inscripción de 684 usuarios. Además, se llevaron a cabo 25 talleres de alfabetización digital.

Una imagen de usuarios en el año de apertura de Telecentro. / Servicio de Dinamización Tecnológica Local

"El primer año los talleres se centraron en lo básico, porque en aquel momento, la mayor parte de la gente no había visto un ordenador en su vida", señala Elena Martínez, que lleva 20 años trabajando en el servicio, pero que también vivió los inicios del Telecentro como usuaria. De hecho, los jóvenes fueron los principales usuarios en el primer año de implantación. Según los datos, había casi 200 inscritos de entre 16 y 20 años y hasta los 40 años se contabilizaban 576, del total de 684 usuarios registrados.

Reducción de usos y cambio en la demanda

El avance de las tecnologías y su llegada a los hogares ha cambiado la demanda y el uso que la ciudadanía da al servicio, reduciéndose el número de usos respecto a esos primeros años, con 1.600 contabilizados en 2025, pero alargando el tiempo de permanencia en muchos casos.

"Los usos se han reducido pero han cambiado mucho, antes había una mayoría que iba al Telecentro media hora a chatear y ahora a lo que se viene aquí es sobre todo a hacer trámites o formaciones online, por lo que el tiempo de estancia puede ser de varias horas", señala Elena Martínez, que, de hecho, matiza que actualmente, buena parte de los usuarios no llegan al servicio por la necesidad de tener un ordenador con internet, sino por la posibilidad de hacer los trámites "y contar con el asesoramiento de un técnico y aunque a veces ni lo necesiten, muchos aseguran que les da tranquilidad saber que estoy por si surge algún problema en el proceso".

Los principales trámites que se realizan son la obtención de certificados digitales, ya que el propio servicio puede validarlos en el momento. De este modo, en 2025 se realizaron 252. Y le sigue la tramitación de la tarjeta de transporte "Conecta", con 129 realizadas el año pasado.

También se continúan impartiendo talleres formativos gratuitos que abordan variedad de temas, incluso el uso del móvil. Pero no se han perdido los básicos, los de alfabetización digital que se siguen llenando, puesto que a pesar de la convivencia con la tecnología a diario "el ordenador está cayendo en desuso a favor de otros dispositivos y muchos padres llegan preguntando por cursos de mecanografía y la gente necesita ayuda para crear documentos y guardarlos", expone.

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El futuro del Servicio de Dinamización Tecnológica Local por ahora está asegurado, puesto que se han convertido en un punto de referencia para poder resolver los trámites administrativos por internet, que se han ido incrementando en los últimos años, especialmente desde la pandemia. No obstante, Elena Martínez expone que la duda que se plantea sobre este uso del servicio está en dónde establecer el límite de los trámites sobre los que el técnico tenga que asesorar, puesto que recuerda que hay temas que necesiten de cierto conocimiento previo para completarlos.