Los cangueses que buscaron la mejor hamburguesa de España y Portugal traen a Asturias su proyecto: la segunda parada de la gira con las elaboraciones seleccionadas

Encontrar la mejor hamburguesa de España y Portugal desde Cangas del Narcea es el reto que se propusieron los hosteleros cangueses Alberto Menéndez, Jesús Rolo y su mujer Anka Roxana Chesches y el empresario también cangués Antonio Marcos. En noviembre llevaron a cabo su concurso “The Golden Iberica Burger”, en el que participaron 110 locales, en representación de cada Comunidad Autónoma y Portugal.

Ahora consiguen traer la gira de los ganadores a su tierra. Lo que destacan que es “una oportunidad de degustar las mejores hamburguesas de cada comunidad y de Portugal en un mismo lugar”. Aunque les gustaría poder haberlo acercado a Cangas del Narcea, la logística del evento exigía realizarlo en una zona del centro de la región y finalmente será Parque Principado el lugar elegido para el desembarco de las 16 foodtruck que forman parte de esta cita gastronómica que se desarrollará desde el 26 de marzo al 5 de abril.

Esta será la segunda parada del tour que se inauguró a finales de febrero en Alcalá de Henares (Madrid). La gira tiene el objetivo de mostrar “lo mejor del campeonato”, señala el director de Golden Ibérica Burger, Pablo Llano Ponte, que asegura que quienes forman parte de la gira los hacen “por méritos propios”, puesto que son los ganadores de cada comunidad.

Son 13 las foodtruck de hamburguesas, una de ellas sin gluten, que también tuvo una sección en el concurso dada la sensibilidad de los organizadores con la enfermedad celiaca, por su alta prevalencia en el concejo cangués. Además, habrá una foodtruck especializada en patatas y dos más para postres. El evento se completará con espacios de atracciones infantiles, música en directo y espectáculos.

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Los horarios para poder disfrutar de este evento gastronómico creado por cangueses es de lunes a viernes de 18.00 a 00.00 horas y los fines de semana y festivos desde las 13.00 hasta las 00.00 horas.