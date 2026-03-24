La pesca protagoniza la Semana Cultural de Cangas del Narcea: una exposición con 75 piezas y 26 carteles recorre la historia de este recurso

Cangas del Narcea inauguró su XXIV Semana Cultural “Pescando Cultura” este lunes con la apertura de la exposición sobre la pesca organizada por la asociación “Tous pa tous. Sociedad Canguesa de Amantes del País”. Una completa exposición con la que el colectivo quiere mostrar la importancia que tuvieron los ríos para el concejo y reivindicar la situación en la que se encuentran actualmente.

En total, unas 75 piezas ayudan a realizar el recorrido por la historia de la pesca fluvial en el concejo, abordando desde la tradicional con la exposición de artes actualmente prohibidas, una muestra de cañas, también de moscas artificiales, así como 26 carteles con información y fotografías, algunas de ellas cedidas por pescadores del concejo en las que enseñan momentos cotidianos de jornadas de pesca.

La asociación de pescadores “Fuentes del Narcea”, que en 2025 cumplió su vigésimo aniversario, también se ve reflejada en la exposición, que ocupa los tres espacios expositivos de la Casa de Cultura canguesa.

Tras la inauguración, también tuvo lugar una ponencia sobre los estudios genéticos de la trucha del alto Narcea, por parte de Gonzalo Machado-Schiaffino y Eva García Vázquez, de la Universidad de Oviedo.

Un momento de la ponencia sobre la genética de las truchas del alto Narcea. / Ayuntamiento Cangas del Narcea

“Hemos querido aprovechar la exposición organizada por el ‘Tous pa Tous’ para arrancar la semana y dar protagonismo a la pesca en el concejo, que supone un importante recurso natural y cultural”, subrayó la concejala de Cultura, Tania Rodríguez, que aceptó la propuesta del colectivo de organizar una exposición para la Semana Cultural por segundo año consecutivo. El año pasado se dedicó a la tradición de la cerámica negra.

A la exposición se irán uniendo diferentes representaciones culturales a lo largo de la semana, en el teatro Toreno, a las 20.00 horas. Este martes se podrá disfrutar de la obra del dramaturgo cangués Alejandro Casona a través de la lectura dramatizada de su obra “Carta de una desconocida” por parte del grupo Maliayo Teatro.

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La música será protagonista el miércoles 25, con el recital de guitarra clásica a cargo del cangués Pablo Menéndez. El jueves, será el “Coro minero de Turón” el que pondrá la música. Cerrará la semana otro concierto, el del grupo “Felpeyu”.