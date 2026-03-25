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Nuevo proyecto cultural en Besullo: la localidad canguesa apuesta por la música en directo

La Asociación Amigos de Besullo y los apartamentos La Rectoral inauguran su propuesta con el concierto de “In campo aperto” el viernes 3 de abril

Imagen de Besullo desde el jardín de La Rectoral.

Imagen de Besullo desde el jardín de La Rectoral.

Demelsa Álvarez

Cangas del Narcea

La Asociación Amigos de Besullo y los apartamentos rurales La Rectoral de Besullo han creado un nuevo proyecto cultural para animar el pueblo cangués. El objetivo es llenar de “la mejor música en vivo” la localidad con “Los Conciertos de la Rectoral”.

La propuesta pretende llevar a Besullo diferentes actuaciones musicales que se desarrollarán en el jardín de La Rectoral, sin establecer una periodicidad concreta. La propuesta se inaugura el próximo viernes 3 de abril con el concierto de “In campo aperto”, una banda asturiana que en su repertorio tiene música pop y rock.

El concierto comenzará a las 20.00 horas y tendrá una duración de unos 90 minutos, aunque los organizadores señalan que la velada podrá extenderse hasta las 23.00 horas.

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“El objetivo es conseguir un espacio en el que poder tomar una copa disfrutando de buena música en directo mientras te relajas en medio de un paisaje fascinante”, destaca la organización, que matiza que los conciertos que se vayan proponiendo responderán a distintos formatos y estilos. Además, ensalza el escenario elegido, un jardín desde el que se tienen vistas de todo el pueblo de Besullo y el paisaje que lo rodea. La entrada a los conciertos es libre.

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