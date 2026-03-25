Sigue a LA NUEVA ESPAÑA de Cangas del Narcea en Facebook para no perderte nada

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Los asturianos cuentan desde hace más de un año con una nueva oferta informativa. LA NUEVA ESPAÑA de Cangas del Narcea fue la primera edición digital en el Suroccidente del periódico líder en Asturias con la más completa información de los problemas e inquietudes de todos los cangueses, de los que viven en el concejo y de los miles que están repartidos por el resto de Asturias y por todo el mundo.

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Esta edición está disponible para todos los lectores y en cualquier soporte digital, ya sea en el móvil, en la tableta o en el ordenador de mesa o portátil.