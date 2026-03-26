“El Coro minero de Turón” promete emocionar a los cangueses en su concierto dentro de la Semana Cultural

La Semana Cultural de Cangas del Narcea “Pescando cultura” continúa avanzando con sus citas en el teatro Toreno. El miércoles fue el turno de disfrutar del recital de guitarra del cangués Pablo Menéndez y la música continuará la tarde de este jueves, a las 20.00 horas, a cargo del “Coro minero de Turón” que llegan con un espectáculo muy emotivo que dedican a los mineros fallecidos en accidentes mineros, recordando especialmente los dos trágicos sucesos que vivió la comarca suroccidental el pasado año en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco trabajadores, y en la de Vega de Rengos, donde dos mineros perdieron la vida.

El coro ofrecerá un espectáculo integral sobre minería, en el que además de los 12 temas que interpretarán durante una hora, incluirán testimonios de cinco mineros, componentes de la agrupación, que compartirán con el público sus vivencias y experiencias en la mina, convirtiéndose así en embajadores de la memoria de la minería.

“Es un espectáculo integral sobre la minería y lo que pretendemos es transmitir al público de Cangas la solidaridad del ‘Coro minero de Turón’”, subraya Nicanor García, presidente de la agrupación, que a finales del año pasado cumplió 75 años.

El concierto comenzará con canciones como el himno de los mineros “En el pozo María Luisa”, también conocido como “Santa Bárbara bendita” y “Si yo fuera picador”, temas con los que el coro promete emocionar al auditorio. “Una de nuestras ventajas es que conectamos con las emociones de la gente y cuando entramos con las luces apagadas y las linternas encendidas desfilando hacia el escenario y empezando a cantar Santa Bárbara sentimos como a la gente le llega y se emociona”, destaca el presidente del coro, que asegura que las actuaciones en las cuencas mineras son más intensas aún si cabe por la conexión que existe.

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La Semana Cultural se clausurará este viernes con la actuación del grupo “Felpeyu”, también en el teatro Toreno y a las 20.00 horas.