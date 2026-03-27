Cangas del Narcea planta cara a la avispa asiática con el reparto de trampas y azúcar: “Es el momento propicio para poder atrapar el mayor número de reinas”

La asociación de apicultores “Fuentes del Narcea” ha comenzado la campaña de reparto de trampas contra la avispa asiática (vespa velutina) acompañadas por un kilo de azúcar, un material financiado por la Consejería de Medio Rural. Jornadas que también sirven de concienciación sobre la importancia de no bajar la guardia frente al insecto invasor, cuya presencia el año pasado volvió a repuntar en el concejo.

“Este año pasado fue exagerada de nuevo la presencia de velutina, los miembros de protección civil estuvieron a tope quitando nidos, se quitaron muchos”, asevera Félix Monteserín, apicultor y uno de los 22 voluntarios que están al frente de la lucha contra la avispa asiática con el control del trampeo y la retirada de nidos. También fue el encargado de realizar el reparto de las trampas la mañana de este jueves, que en poco más de dos horas recibió a más de treinta personas de diferentes puntos del concejo, que en muchos casos llevaron material también para vecinos y familiares.

Félix Monteserín prepara una de las trampas para entregar. / D. Álvarez

“La colocación de trampas es importante porque el objetivo es eliminar lo antes posible a la reina, cada una que se coge es un nido menos que habrá y eso supone menos trabajo después y el trampeo no tiene ningún peligro”, advierte Monteserín, que además de repartir la trampa, el azúcar y la receta para elaborar el atrayente casero, también hace una labor pedagógica con todo aquel que se acerca por los bajos del Ayuntamiento a recoger el material.

Recomendaciones

La recomendación en la que más insiste el apicultor y voluntario es en la de no manipular los nidos y ponerse en contacto con el Ayuntamiento para que acuda uno de los voluntarios a realizar una retirada segura. “Son muy peligrosas y no vale el traje de las abejas ni la ropa normal para protegerse de su picadura, tienen un aguijón de entre 6 y 8 milímetros”, advierte.

Félix Monteserín anima a que la gente participe en el trampeo y colabore porque recuerda que frenar el avance de la avispa asiática beneficia a todos. “Es un bien para todos que disminuya la presión de la avispa asiática, porque no solo afecta a los apicultores, también acaban con la fruta y pueden hacer nidos en zonas que pueden ser un peligro para la población”, insiste y asegura que ahora es “el momento propicio para poder atrapar el mayor número de reinas”, de hecho, confirma que en las trampas que tienen activas ya están cayendo reinas, por lo que anima a la gente a comenzar a colocarlas cuanto antes para que sean más efectivas.

Aparición de nidos en casas

Entre quienes pasaron a recoger las trampas se encuentran vecinos con experiencias negativas con el insecto invasor. Es el caso de Marcelino Antón, que las lleva para su pueblo Vidal, situado a algo más de mil metros de altitud y que desde hace unos años han visto llegar a la vespa velutina, afectando seriamente frutales y a algún apicultor. “En mi casa hicieron un nido enorme y cuando lo rompimos vimos que el interior era increíble con cuatro plantas y columnas”, detalla.

Argentina Antón lleva dos años teniendo que retirar un nido de su desván en Naviego y Carmen García también se encontró uno en el exterior de la panera de su casa, por lo que al ver el anuncio del reparto de trampas no dudaron en pasar a por ellas para intentar evitar estas situaciones este año.

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Está previsto que al menos haya otra jornada de reparto de trampas en las próximas semanas. Una acción que también sirve para hacer un mapa de los lugares en los que se está actuando contra la vespa velutina y comprobar si se nota en una reducción de su presencia.