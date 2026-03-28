Cangas del Narcea se mete en la Semana Santa con un Vía Crucis viviente

La basílica de Cangas del Narcea se convirtió la tarde noche de este viernes en el escenario de una representación del Vía Crucis. El grupo de jóvenes que está preparando su confirmación en la parroquia canguesa fueron los encargados de poner en escena las catorce estaciones o momentos de la Pasión de Cristo, desde su condena hasta su sepultura tras la crucifixión.

Un momento de la escenificación del Vía Crucis en la basílica canguesa. / D. Álvarez

En un ambiente de silencio y con las luces apagadas, los jóvenes hicieron acto de presencia para dar vida a cada una de las escenas en la zona de la iglesia previa al altar. Una escenificación que fue acompañada por el canto de las estaciones del grupo “Hakuna”.

Los actores se metieron en el papel que les tocó representar y en sus caras se podía ver el gesto grave que correspondía al momento de dolor al que estaban dando vida, haciendo que el público conectara con el Vía Crucis y que muchos de ellos se levantasen de sus bancos para poder ver más cerca la representación.

Escena de Cristo crucificado en la representación realizada en Cangas del Narcea. / R. D. Á.

Para preparar cada estación, los participantes se apoyaron en el visionado de la película “La Pasión de Cristo”, dirigida por Mel Gibson.

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Es el segundo año que desde la parroquia se organiza este Vía Crucis viviente. El sacerdote Juan José Blanco explica que es una forma de empezar “a meternos en el corazón de esta semana que vamos a comenzar, una forma especial de vivir la Pasión de Jesús”. Apunta que es un “acto sencillo, pero muy profundo para caminar con Cristo, contemplar su entrega y dejar que toque nuestro corazón”.