La Descarga ya se puede vivir todo el año en Cangas del Narcea gracias a la realidad virtual

La Descarga virtual se convierte en un recurso turístico más de Cangas del Narcea. Desde este fin de semana, el público tendrá acceso a poder disfrutar de la experiencia inmersiva de conocer desde dentro este espectáculo pirotécnico que hace vibrar cada 16 de julio la villa canguesa, durante las fiestas del Carmen y la Magdalena.

El proyecto de realidad virtual fue impulsado por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea en colaboración con la Comisión de Festejos canguesa (Cofeca) y la Sociedad de Artesanos, entidad organizadora del espectáculo pirotécnico, y se dio a conocer durante las navidades con una semana de puertas abiertas, que contaron con mucha afluencia de visitantes.

Disponible en la Oficina de Turismo

Ahora la experiencia estará disponible para disfrutarla en la oficina de Turismo, situada en la plaza La Oliva, de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos solo en el horario de mañana. Además, colocarse las gafas de realidad virtual para poder disfrutar de la Descarga desde lugares imposibles físicamente tendrá un coste. La Comisión de Festejos ha fijado un precio de entrada de 5 euros y la recaudación servirá para invertir en la organización de los festejos del Carmen y la Magdalena.

La concejala de Festejos, Alba García, señala que "tras el éxito de las jornadas de puertas abiertas, queremos poner en marcha este nuevo recurso en una fecha en la que Cangas del Narcea se llenará de turistas" y se muestra convencida de que la propuesta despertará el interés de los visitantes "y que será una experiencia inolvidable que desearán vivir sobre el terreno el 16 de julio".

Vídeo de la Descarga 2025

Lo que se puede ver a través de las gafas de realidad virtual es una grabación de la Descarga desde los diferentes puntos de interés que tiene el espectáculo y a los que es imposible acceder de forma presencial, como es al epicentro del disparo en el Prao del Molín o estar al lado de los tiradores, lo que hace que el espectador no solo pueda ver, sino sentir esta singular oración de pólvora en honor a la Virgen del Carmen.

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El proyecto contó con un presupuesto de 18.000 euros y el trabajo ha sido desarrollado por el productor audiovisual Xurde Margaride. Durante dos años se hicieron grabaciones de prueba y en la Descarga de 2025 se grabó todo el material que se puede visualizar a través de las gafas de realidad virtual.