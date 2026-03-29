Premio nacional para dos vinos de Cangas del Narcea: las elaboraciones de la bodega La Verdea se llevan un Gran Oro y un Oro en VinEspaña
“Supone un gran reconocimiento al trabajo y a nuestras elaboraciones”, subraya el bodeguero Luciano Gómez
La Denominación de Origen Protegida Cangas y, en especial, la bodega La Verdea están de enhorabuena porque nuevamente unos vinos cangueses han recibido un alto reconocimiento, en este caso, a nivel nacional. El Concurso Nacional de Vinos VinEspaña volvió a premiar la calidad de los vinos realizados con la variedad de uva autóctona albarín blanca.
En concreto, la bodega canguesa se trajo del certamen un Gran Oro con su vino Verdea 620 Albarín Blanco, un monovarietal de 2024, y un Oro para el Verdea Albarín Blanco, también de una sola variedad en este caso joven, de 2025.
“Estamos muy contentos, se trata de uno de los concursos más prestigiosos e importantes a nivel nacional en el que se catan alrededor de 2.000 vinos”, destaca el bodeguero Luciano Gómez, que hace hincapié en que además concursaron solo con los dos vinos premiados y ambos obtuvieron los más altos resultados.
De hecho, el Verdea 620 Albarín Blanco se llevó la segunda de las tres medallas Gran Oro de su categoría que reparte el certamen. Unos premios que reconocen el buen hacer de las bodegas canguesas y les hace ganar en visibilidad. “Al final se compite a nivel nacional y estos premios suponen un gran reconocimiento al trabajo y a nuestras elaboraciones”, subraya el bodeguero.
El concurso celebró su VIII edición a principios de marzo en Medina del Campo (Valladolid) y las catas a ciegas se desarrollaron durante tres días.
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