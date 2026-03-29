Últimos ensayos para las procesiones de Semana Santa en Cangas del Narcea: "Es importante que todos llevemos el mismo paso y controlemos las alturas de los braceros"

La Cofradía del Santo Cristo de la Salud, que nació en 2020 en Cangas del Narcea, última este fin de semana sus ensayos de las procesiones de Jueves y Viernes Santo. La tarde de este domingo tendrá lugar un ensayo general de la procesión de Santo Encuentro del jueves y la tarde del viernes se realizó otro con la Banda de Música de Cangas del Narcea, con el objetivo de pulir los últimos detalles para que todo salga perfecto durante las salidas. En total fueron una decena de ensayos los que pudieron hacer los braceros en los últimos meses para practicar la técnica a la hora de cargar los pasos, así como las diferentes marchas a la hora de procesionar, que cada año van incluyendo diferentes movimientos.

"Aunque somos una cofradía joven y tenemos poca experiencia, intentamos hacerlo cada vez un poco mejor y vamos complicándolo un poco para no hacer simplemente el paso normal que se lleva en Semana Santa, sino que queremos introducir alguna cosa diferente durante algunas marchas procesionales que toca la banda, algún baile distinto para el paso de la Virgen", detalla diputado mayor y capataz, David Membiela. Un paso que este año, además, estrenará una nueva peana adornada en plata y elaborada por la prestigiosa Orfebrería de Orovio de la Torre, de Ciudad Real.

La Banda de Música de Cangas del Narcea durante el ensayo con la cofradía. / D. Álvarez

Uno de los principales retos del grupo de braceros es que algunos de sus miembros se encuentran repartidos por diferentes provincias y para ellos este fin de semana será la única oportunidad de ensayar. Unos ensayos en los que se incide en la técnica a la hora de cargar con los pasos para evitar lesiones en los hombros y, por supuesto, la coordinación y el ritmo. "Es importante que todos llevemos el mismo paso y controlemos las alturas de los braceros porque se sufre mucho menos al llevarlo", detalla el capataz.

Cofradía en crecimiento

La cofradía ya cuenta con 250 cofrades, de los que 36 son braceros, hay medio centenar de nazarenos y cuenta con 30 damas de mantilla. Además, el año pasado surgió una pequeña banda de tambores compuesta por 15 personas, que acompaña a las procesiones, además de la banda de música de Cangas del Narcea.

"La puesta en marcha de la cofradía y de las procesiones fue un éxito total para un pueblo como Cangas en el que la tradición y las procesiones de Samana Santa se estaban perdiendo, era inimaginable lo que conseguimos porque partimos de que aquí nunca hubo cofradía", explica Membiela.

Una sensación que comparten los componentes de la cofradía como Esmeralda González que asegura que ver las procesiones crecer en Cangas del Narcea es "un orgullo muy grande y una satisfacción poder sacar los pasos y participar de la recuperación de las procesiones". Ella comenzó siendo dama de mantilla y cuando se recuperó la procesión del Santo Encuentro en 2024 se sumó al grupo de braceros.

El joven Andrés González estaba en el grupo de confirmación cuando se creó la cofradía, así que decidió unirse como bracero al grupo. Le gusta formar parte de ello y poder mostrar al resto de sus vecinos lo que significa la Semana Santa para los creyentes.

Precisamente, el grupo de confirmación recreó la tarde noche del viernes el Vía Crucis, realizando una escenificación de las catorce estaciones de la Pasión de Cristo, que estuvieron acompañadas por la música del grupo "Hakuna".

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Las procesiones del Santo Encuentro y del Santo Entierro se celebrarán el jueves y viernes, respectivamente, a partir de las 20.30 horas.