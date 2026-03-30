Balance del nuevo sistema de recogida de basura en Cangas del Narcea tras dos semanas en marcha: “Un éxito por la limpieza que se ve en las calles”

Se cumplen dos semanas de la puesta en marcha del nuevo sistema de recogida de basura en la villa de Cangas del Narcea y el alcalde, José Luis Fontaniella, lo valora como “un éxito” en la mayor parte de los puntos. El cambio ha supuesto la desaparición de los grandes contenedores de basura verdes para residuos genéricos de las calles y a cambio se ha implantando una recogida con cubos “quita y pon” durante la tarde-noche del domingo al viernes.

“Hablo de éxito por la limpieza que se ve ahora en las calles y porque los datos que nos están empezando a trasladar de reciclaje en Cangas jamás en la vida se dieron”, destaca Fontaniella, que no esconde que también hay “cosas a retocar y gente reacia al orden comunitario, pero mayoritariamente lo que hemos recibido fue una buena disposición de los vecinos a colaborar”.

Evitar subida en la tasa de basura

Para Fontaniella es importante que se haya abierto un debate público sobre el reciclaje y la recogida de basura. Y recuerda que el nuevo sistema lo que pretende es incentivar el reciclaje para poder cumplir con la normativa impuesta por el ministerio en 2022 que penaliza económicamente a los municipios que menos reciclen. “Para los residuos no reciclados se cobra la recogida a 90 euros la tonelada, mientras que lo reciclado a 40 euros, así que lo que están haciendo los Ayuntamientos es subir las tasas al ciudadano y eso es lo que en Cangas queremos evitar”, subraya el alcalde cangués.

Por ello, insiste en que si “todo el mundo colabora con este nuevo sistema para bajar la factura se evitará subir las tasas de basura, tenemos que concienciarnos que entre todos lo podemos conseguir, pero si la gente no quiere reciclar y lo que prefiere es pagar una tasa más alta, pues estaremos perdiendo el tiempo ahora mismo”.

Calles más limpias

Sobre el terreno, lo que se está consiguiendo con la nueva recogida es que durante el día las “calles se vean más limpias”, sobre todo, destaca el regidor cangués que ya no se sufre “la visión de contenedores a rebosar de basura, líquidos derramándose, malos olores, insectos y hasta ratas en el centro de Cangas”.

Además, con la instalación de contendores fijos de fracción orgánica, los datos arrojan que Cangas se está posicionando como uno de los concejos que más está reciclando. Se suma también, que se ha tenido que incrementar un día más de recogida del cartón, por el aumento de volumen de residuos en los contenedores.

Dificultades con comercio y hostelería

La principal dificultad del sistema que ve Fontaniella está en el servicio al comercio y la restauración, que al dejar de tener contenedores a disposición para arrojar sus residuos “colapsan el servicio actual, que en realidad está pensado para el ciudadano y no para los negocios, que están obligados a tener su propio plan de gestión de residuos desde 2022”.

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Mientras se da esa adaptación, el Ayuntamiento anuncia que está trabajando con Cogersa para implantar alguna medida adicional dirigida a “los grandes generadores de residuos”, que ya se está estudiando para poner en marcha en diferentes concejos y entre ellos se quiere conseguir que Cangas del Narcea sea uno de ellos.